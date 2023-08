RECENZE: Zase jeden mladý muž na cestě. Osvítí ho Brutální vedro

Mít premiéru jen o pár dní dříve, strefila by se novinka kin Brutální vedro do skutečné výhně, kdy by její východisko zabíralo i podprahově. Film oceněný zvláštním uznáním karlovarského festivalu v soutěži Proxima totiž líčí zkázu přicházející ze Slunce.