Veřejná samota, zpověď pod širým nebem. Zabydlujeme Pokoje, hlásí Continuo

Pokoje jako symbol veřejné samoty, intimní zpovědi pod širým nebem. Z náznaků tématu připravované letní novinky Pokoje jihočeského Divadla Continuo se může zdát, že tvůrce tentokrát inspiroval především dlouhý lockdown a fenomén homeofficů.

„Vycházíme ale obecně z pocitu uzavřeného, stísněného prostoru, ve kterém žijeme a který nemůžeme opustit. Základním konceptem je vyjevit před zraky diváků, co se v těchto našich soukromých prostorech děje,“ vysvětluje režisér a šéf souboru Pavel Štourač.

Pokoje jsou už pětadvacátým letním projektem mezinárodního souboru, který se vyjadřuje výpravným fyzickým divadlem okořeněným hudbou a výtvarnem. Prázdninové hraní většinou obsadí okolí malovického Švestkového dvora, kde divadlo sídlí. Letos se však bude hrát přímo na zdejší dvoraně. „Vybudovali jsme tam pokoje, zabydlujeme je a nyní hledáme způsob, jak se na to diváci budou dívat,“ hlásí režisér.

Systém místností, ve kterých se něco děje, nápadně připomíná loňský koncept letního představení Ostrovy. „Vědomě jsme na Ostrovy navázali, ovšem letos je pořadí a rytmus představení opravdu na divácích. Navíc budou skutečně pár centimetrů od akce,“ srovnává Štourač a uznává, že čtvrtstoletí letního hraní by si zasloužilo nějaký souhrn. „Stálo by to za to. Máme spoustu krásného materiálu, ale hledáme čas, kdy to udělat.“

Continuo má přitom v zásobě ještě jeden projekt, který se dosud k divákům nedostal. Už během jara zde nazkoušeli představení Betwixt and Between, ovšem pro tehdejší protipandemická opatření uvedli premiéru pouze neveřejně. „Začali jsme hrát až v červnu, takže se všechna nasmlouvaná představení posunula na podzim. Premiéra Betwixt and Between se proto musí přesunout až na první měsíce nového roku, jinak to nešlo,“ uvádí Štourač.

Aktuální Pokoje budou ovšem na Švestkovém dvoře k vidění už od 27. června. A to každý večer až do 1. srpna vždy od 21:00.