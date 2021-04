Nikdo tu nemá být, přesto se hosté vracejí. Dnešek jako zapomenutý lokál

Ač měly předchozí novinky jihočeského Divadla Continuo vždy jasně daný název, u novinky Betwixt and Between tomu tak nebylo. „Dlouho jsme váhali, jestli to použít,“ přiznává ohledně lehce nesrozumitelného titulu režisér a šéf souboru Pavel Štourač.

„Termín betwixt se v Anglii používal už od 12. století. V moderní době jej poprvé použil Victor Turner. Slavný antropolog jím chtěl definovat stav společnosti, která se nachází mezi dvěma vývojovými fázemi. V liminálním stadiu, kdy staré neplatí a nové neexistuje,“ vysvětluje. „Přišlo nám, že pro definici toho, co se nyní s námi děje, nic jiného ani použít nemůžeme,“ říká Štourač.

Novinku chystalo Continuo ve svém malovickém sídle Švestkový dvůr během jara. Premiéru uvedli neveřejně v pátek.

Ani slovo o covidu

Betwixt and Between tedy reflektuje naši současnou situaci. „Ale vůbec ne popisně, nebudeme hovořit o pandemii, o covidu, o vládních opatřeních. Žádná jednoduchá zkratka,“ předesílá Štourač.

Až tedy bude moci Continuo novinku předvést divákům, uvidí jakousi metaforu zapomenutého lokálu. „Nikdo by v něm už dávno neměl být, ale lidé se tam stále vracejí, jako by něco zapomněli, něco řešili a něco hledali,“ přibližuje režisér. „Doléhají k nám nějaké zprávy, nevíme přesně, co se děje venku. Máme nějaká očekávání, ale spíš se bojíme a jsme paralyzováni. Nikam se moc nehýbeme,“ dovysvětluje metaforu onoho lokálu, který má zhmotnit naše současné pocity.

Z představení, které bude opět postavené na pohybu, hudbě a mimoslovním vyjadřování, by nicméně neměli diváci odcházet sklíčení. „Všichni v tom nyní žijeme, takže hledáme spíše naději, humor, absurditu, poezii, laskavost. To vše na pozadí ne příliš laskavého stavu,“ uvažuje Štourač.

Continuo divákům v novince slibuje i fyzikální teorie, filozofické a sociologické teze. „Máme nyní více času, takže i já více čtu. Zaujala mne moderní sociologie a filozofie snažící se definovat náš svět. Díky vědeckým objevům, třeba z kvantové fyziky, nyní musí člověk začít přemýšlet o našem světě úplně jinak. Co je čas, co prostor, co jsme my? Snažíme se to do představení zapojit v podobě zpráv, které se ozývají z televize,“ prozrazuje režisér.

Continuo už plánuje i další letní hraní. Projekt Pokoje tentokrát neopustí prostor Švestkového dvora a živého publika se patrně dočká dříve než aktuální Betwixt and Between.