Nenapravitelný zloděj, který část lupu rozdal, skončil ve vazbě

Třiatřicetiletý muž poprvé kradl na konci loňského listopadu. Tehdy ho kamera zachytila, když ze školní kantýny v Chebu ukradl dvě balení s cukrovinkami. Žvýkačky prodal, ale sušenky rozdával kolemjdoucím ve městě (podrobněji v článku VIDEO: Zloděj kradl ve školní kantýně sušenky. Co nesnědl, rozdal na ulici).

Policisté po prohlédnutí záznamu okamžitě věděli, o koho se jedná, a už po několika hodinách muže zadrželi.

Mlsný zloděj to ale tehdy nevydržel ani pár dnů a znovu se vydal krást, tentokrát do místní pekárny. Odnesl si z ní čtyři italské rolády a staročeský koláč. Všechno snědl po cestě do domu, ve kterém přebývá.

„Kromě toho ještě vnikl na vánočních trzích v Chebu do stánku se šperky, odkud vzal téměř 300 ocelových prstýnků a více než deset ocelových řetízků s přívěsky. Část šperků poté rozdal kolemjdoucím v ulicích Chebu a část se rozhodl vrátit. Se šperky proto přišel na náměstí krále Jiřího z Poděbrad, kde se trhy konaly, a v igelitové tašce je hodil ostraze trhů do automobilu s tím, že se omlouvá, a z místa odešel,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Muž si nedal pokoj ani na začátku letošního roku. Na konci ledna se dostal na pozemek základní školy a odtud do jedné z učeben. „Z té vzal rádio, nabíječku k mobilnímu telefonu nebo výukové CD. O několik dní později se do objektu školy vrátil. Znovu chtěl vniknout do učebny, ale tentokrát se mu to nepodařilo. Při svém počínání do učebny vhodil zapálený papír, kterým si chtěl posvítit. Poničil tím ale parapet a pak odešel,“ popsal Kopřiva.

Naposledy na začátku února okradl zdravotní sestru v chebské nemocnici. „V noci, když jedna ze sester spala v pokoji pro zdravotníky, jí odcizil mobilní telefon. Žena se po chvilce probudila a muže i s telefonem potkala na chodbě. Hned zavolala policii,“ řekl mluvčí.

Chebští kriminalisté muže z Chebu obvinili z krádeže a poškození cizí věci a soudce poslal nenapravitelného zloděje do vazby. Ve vězení nakonec může skončit až na tři roky.