Školy v Karlovarském kraji jsou nachystané, mají zásoby testů i dezinfekce

„Počty plně naočkovaných dětí starších dvanácti let budou ředitelé škol znát až s nástupem do školy. My v tuto chvíli víme jen to, že například Základní škola Myslbekova má nahlášeny plně naočkované zatím jen čtyři děti,“ uvedla tajemnice ostrovského městského úřadu Jana Punčochářová.

Podle krajské koordinátorky očkování Dagmar Uhlíkové je zájem rodičů očkovat své děti stejný jako v polovině července, kdy se vakcinace dětí spustila.

To potvrdila i mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová. „Nemocnice očkuje děti třikrát týdně a standardně přichází dvě stě až tři sta zájemců,“ upřesnila mluvčí s tím, že k závěru minulého týdne bylo ve věkové kategorii 12 až 15 let na karlovarském pracovišti plně naočkováno oběma dávkami 1 525 dětí.



Celkem se podle statistik ministerstva zdravotnictví zatím nechalo ve věkové kategorii do 18 let v kraji naočkovat 11 577 zájemců, ukončené očkování má 4 960 z nich.

Stoprocentní proočkovanost všech svých zaměstnanců naopak hlásí jako jedna z mála v kraji Základní škola a mateřská škola v Dalovicích. Letos sem nastoupí 190 dětí a podle ředitele školy Jana Matury učitelé zároveň doufají, že bude ještě teplé babí léto. „Máme hřiště a také velké školní pozemky, děti se tak budou učit i venku, když to bude jen trochu možné,“ uvedl ředitel.

Ohledně případné rychle se šířící nákazy mezi dětmi v mateřské škole se zatím neobává. „My jsme to ještě před pandemií koronaviru ošetřili přímo ve školním řádu, protože rodiče leckdy na naše opakovaná doporučení nedbali. Do školky tak může nastoupit jen zdravé dítě, to znamená dítě bez zvýšené teploty, rýmy a kašle. I proto doufám, že k nekontrolovanému šíření nákazy nedojde. Děti ze školky mají navíc samostatnou budovu, odděleně se i stravují,“ vysvětlil.

Na začátek školního roku se v duchu zvýšených hygienických opatření připravují i zaměstnanci 6. základní školy v Chebu. Podle ředitelky Štěpánky Dostálové nebudou chybět stojany s dezinfekcí u vchodu do budovy, dezinfikovat ruce si budou moci žáci i ve třídách. Ve společných prostorách platí povinnost nosit roušky nebo respirátory.

„Nyní tvoříme pokyny v duchu vládních opatření, aby byly pro všechny srozumitelné. Na webu školy budou viset informace, kdo se bude muset testovat, kdo ne, případně jak se bude postupovat v případě nesouhlasu rodičů s testováním dětí,“ uvedla ředitelka Dostálová s tím, že pokud rodiče testy odmítnou, bude muset jejich potomek sedět v roušce i při vyučování.

Kdo odmítne i roušku, nebude smět do školy

Když ale nebudou tolerovat ani roušku, nebude smět dítko do školy vůbec. „Ovšem distanční výuku už mu škola zajišťovat nebude. Je pak na rodičích, aby přišli pro úkoly, vypracované je zas přinesli. Žák pak bude muset podstoupit přezkoušení,“ popsala ředitelka.

Testovat se v této škole bude ve třídách, přestože nejprve učitelé zvažovali, zda nevyužijí rozlehlý vestibul nebo tělocvičnu. „Jenže by docházelo k nežádoucí kumulaci dětí, proto jsme zvolili variantu, že první hodina v testovací den bude patřit třídnímu učiteli, který spolu s asistenty děti přímo ve třídách otestuje antigenními testy. Pojedeme tak v módu, který jsme si osahali už v červnu, a počkáme, až ministerstvo rozhodne, jak bude testování pokračovat,“ konstatovala ředitelka Dostálová.

Čilý ruch panuje před začátkem školního roku i v Mateřské a základní škole Okružní Aš.



„Řešili jsme konkrétní opatření, kdo za co bude odpovídat, jakým způsobem budeme dělat testování, kdo bude v izolační místnosti a jak informovat rodiče. Bohužel, některá opatření doporučená ministerstvem školství u nás nelze realizovat. Mluvím konkrétně o promíchávání dětí ve školních družinách, protože jich ráno přichází velmi málo a není možné je ještě dělit podle tříd. Uvidíme, jak to bude vypadat v jídelně. Tady jsme sice příchody rozfázovali, ale bude to velmi náročné na dodržování časového harmonogramu pro učitele, kteří budou muset končit a odcházet s dětmi na minutu přesně,“ popsala přípravy ředitelka Jiřina Červenková.

Testováním přivítají i prvňáčky

Podle jejích slov se i zde budou využívat antigenní testy, a to přímo ve třídách. „Doporučení testovat venku u nás nelze dodržet. Očekává se deštivé počasí a navíc bychom museli pro děti venku zajistit židličky a lavice na odkládání věcí. To u nás není možné,“ doplnila.

Testováním školy přivítají i nové prvňáčky. „Naši jednu první třídu jsme rozdělili na pět menších skupinek. Děti jsme společně s rodiči pozvali do školy o něco dříve a ve školní jídelně nebo v družině je otestujeme. Budou u toho rodiče, kteří mohou asistovat a přesvědčit se, že způsob testování samoodběrem je skutečně šetrný. Teprve pak půjdou všichni do třídy,“ řekla ředitelka Jiřina Červenková.

S novým školním rokem nastoupí v kraji do základních škol celkem 25 270 dětí, na střední pak 10 550.