Dvojjazyčné třídy v Chebu jsou plné, děti pravidelně navštěvují i německé školáky

„Zájem rodičů o tento typ výuky je velký. V uplynulých dvou letech se nám podařilo třídy naplnit, dokonce jsme museli zájemce odmítat. Také letos mnozí rodiče volají dopředu, chtějí zarezervovat místo v bilingvní třídě, kde je i nižší počet dětí. To ale není možné,“ uvedla ředitelka 6. základní školy Cheb Štěpánka Černá.

Výuka je zde náročnější, proto i zápis probíhá trochu jinak. „Děti posuzujeme společně s psychologem a speciálním pedagogem. Potřebujeme, aby prvňáček v této třídě už byl zralý a dokázal se vzdělávat i v německém jazyce,“ říká ředitelka Černá.

Podle jejích slov se žáci tříd s bilingvní výukou učí v němčině nejazykové předměty, tedy většinu výchov, ale také například matematiku či předmět člověk a jeho svět. A samozřejmě se jazyk procvičuje v samostatných hodinách němčiny. Učitel používá hravou formou německá slovíčka, fráze i celé věty.

Školáci z Chebu a Tröstau se navštěvují

Paní učitelky pro své žáky připravují tematické projektové dny, při kterých se cizí jazyk přirozenými formami rozvíjí. Němčina je slyšet nejen při hodinách, ale rovněž o přestávkách. Cílem je, aby děti jazyk postupně takzvaně naposlouchaly a postupně jej začaly samy aktivně používat.

„Snažíme se do předmětů němčinu opravdu hodně vkládat. Podařilo se nám sehnat rodilého mluvčího, takže do tříd chodí nejen český pedagog s aprobací na výuku jazyka, ale i člověk, pro kterého je němčina mateřštinou. Velmi úzkou spolupráci máme s partnerskými školami, pro první stupeň je to škola v Tröstau,“ podotkla Černá.

Školáci se vzájemně se navštěvují, jednou za měsíc jedou děti z chebské školy na výuku do Tröstau, za měsíc pak německé děti míří zase do Chebu. Konají se společné projektové dny, žáci se seznamují s kulturou svých sousedů a s jejich zvyky. Podle ředitelky Černé by dvojjazyčná výuka mohla mít i konkrétní efekt.

Stipendista z Bavorska pomůže jako asistent

„Na konci deváté třídy by žáci měli mít takové znalosti, aby bez problémů složili jazykový diplom. Absolventi by tak měli v ruce certifikát, že zvládli cizí jazyk na určité úrovni, což by pro ně znamenalo náskok na střední škole nebo při jakémkoli dalším vzdělávání,“ vysvětluje Černá.

„Nositelem myšlenky na vznik bilingvní třídy v Chebu byl bývalý starosta Antonín Jalovec, který mne oslovil s dotazem, zda by bylo možné takové vzdělávání uskutečnit. Shodli jsme se na tom, že to tedy zkusíme. Byli jsme v začátcích napojeni na soukromou školu, která má s tímto typem výuky zkušenosti, aby nám pomáhala,“ konstatovala ředitelka.

„Přišel covid, situace se významně zkomplikovala a my v tom zůstali sami. O to víc jsme hrdí, že se nám vše, co jsme si předsevzali, podařilo realizovat,“ dodala Černá. Škole pomůže i projekt Česko-německého fondu budoucnosti, který poskytl prvnímu bavorskému zájemci od stipendium v rámci programu Jazyk sousedů v originále. Stipendista bude ve škole působit jako jazykový asistent ve výuce.