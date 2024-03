„Sokolovské moře“ čekají další investice, u Michalu bude i možnost bydlení

„Nově si vlastními silami zajistíme občerstvení,“ uvedl jednatel koupaliště Jiří Štěpán. S dalšími úpravami se počítá po ukončení letošní sezony. „Postupně budeme vylepšovat služby a nabídku různých atrakcí na koupališti, zázemí zde najdou také kempaři,“ poznamenal Štěpán.

Vlastník koupaliště, Sokolovská uhelná, respektive její dceřiná firma SUAS Solution, se svými plány seznámila i vedení města Sokolov.

„Areál přírodního koupaliště Michal má obrovský potenciál. Za 20 let existence se stalo oblíbeným letním cílem místních obyvatel i návštěvníků regionu. S možnostmi areálu a jeho okolí budeme v následujících letech pracovat tak, abychom doplnili stávající využití území, vytvořili nové atraktivní prvky pro sport a relaxaci s respektem k přírodě a krajině,“ informoval Pavel Poc, člen představenstva Sokolovské uhelné a SUAS Group.

Přeměna v prosperující území

Letos se společnost chce věnovat projekční přípravě kroků k realizaci této rozvojové koncepce. „Chceme vědět, co budou potřebovat maminky s dětmi, cyklisté, různé sportovní komunity, jak se v území budou potkávat, co dělat, aby si žádné aktivity nepřekážely. Zachováme všechno dobré, co na koupališti je, a vytvoříme nové věci, které areál posunou dál,“ vysvětlil Poc. Zároveň si pochvaloval spolupráci se sokolovskou radnicí.

A zdůraznil další věc. Jezero Michal, které je dnes známé díky možnostem trávení volného času, si nebude konkurovat s nedalekým nové vzniklým jezerem Medard. Tady se Sokolovská uhelná zaměří na jeho přeměnu v prosperující území s nabídkou nejrůznějších služeb. Pro areál Michal je pak důležitá dopravní dostupnost. V loňském roce tak město zavedlo sezonní autobusové spojení přímo na koupaliště.

Magnet na mladé lidi

„Ze strany sokolovských občanů o něj byl obrovský zájem. Ve snaze o rozvoj koupaliště i jeho okolí má Sokolovská uhelná naši maximální podporu, určitě budeme společně diskutovat o jednotlivých etapách proměny lokality nebo o změnách územního plánu či o dotačních možnostech,“ zdůraznil sokolovský starosta Petr Kubis. Letos přijde na řadu příprava projektu rozvoje území koupaliště Michal a jeho okolí.

V další fázi se počítá s vybudováním workoutového hřiště, přírodních hřišť pro děti a rozšířením plochy kempu. V příštích letech by se měla začít výstavba rekreačního ubytování na severu a bydlení jižně od jezera.

„Na konceptu si cením toho, že má zůstat stávající zeleň, do které se umístí modulární domky pro celoroční bydlení. Projekt přispěje k tomu, aby mladí lidé neodcházeli ze Sokolovska jinam,“ doplnil místostarosta Jan Picka.