Kolem jezera Michal vyrostou nové domky, Sokolov se díky tomu rozroste

„Potýkáme se s nedostatkem mladých lidí i kvalifikovaných lidí. Nemají kde bydlet, není tady dostatečné zázemí,“ vysvětlil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP. Nové bydlení je jednou z nedílných součástí transformačního procesu regionu.

Jako první má přijít na řadu projekt Michal – Jih. V jeho rámci má na šesti hektarech rekultivované plochy vzniknout na 120 malých domků pro sezonní rekreaci, případně pro celoroční využití.

Horní hranice pronájmu 15 tisíc měsíčně

„Zatím uvažujeme o dvou typech objektů lehké konstrukce, tedy bez vyzdívání, které budou mít zhruba 25, případně 50 až 55 metrů čtverečních podlahové plochy. Počítáme s tím, že budou modulární a maximálně energeticky úsporné,“ uvedl Stanislav Dohnal, místopředseda představenstva SUAS Solution.

Tyto domky mají stát mezi silnicí ze Sokolova směrem na Hruškovou, v místech, kde dnes rostou náletové dřeviny, a cyklostezkou. Horní hranice pronájmu domku by se měla pohybovat na úrovni 15 tisíc korun měsíčně, záležet bude ale na zvoleném provedení. Levnější bude domek pro sezonní využití než pro celoroční bydlení.

Nízkoenergetické bydlení Michal – sever

Firma chce využít rekultivovaný pozemek a nabídnout ho nejen k rekreačnímu využití. „Dokážeme si představit, že nabídka osloví mladší páry, které ještě nemají děti, nebo seniory, kteří už nepotřebují větší byt ve městě,“ poznamenal Tomek. První lidé by se na Michal – Jih měli stěhovat už v roce 2025.

Další projekt, do které se společnost pustila, má název Michal – Sever. „Jde zhruba o 15 hektarů plochy, kde by mělo vzniknout rezidenční bydlení pro asi tisícovku obyvatel,“ upřesnil Stanislav Dohnal. Půjde o řadové, malometrážní a nízkoenergetické bydlení s menšími pozemky. K projektu se nyní zpracovává studie proveditelnosti.

Nová forma financování bydlení

K bydlení se budou moci mladí lidé dostat i díky projektu Suas Hausing. Ten by měl pomoci překonat hypoteční krizi, zastavit odliv mladých z regionu a zvýšit jeho atraktivitu. Inspirací byla Anglie, kde tento model funguje dlouho a je populární. Nemovitost je v tomto případě nabízena formou nájmu, které by činilo 80 procent tržního nájemného. Smlouva by byla na 10 let.

„Mezi pátým až desátým rokem by si ji nájemník koupil,“ popsala základní model nového financování Petra Baumannová, dotační manažerka SU. Deset procent z nájemného by se ukládalo a v okamžiku odkupu nemovitosti by se nájemci poskytlo jako příspěvek na hypoteční financování. „Dalším benefitem by byla desetiprocentní sleva z prodejní ceny,“ dodala.