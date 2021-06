Zloděj ztratil ve vykradeném autě mobil, při hledání vůz omylem zapálil

Případ se stal v polovině června, policie o něm informovala nyní v souvislosti s vypátráním pachatele. Muž se nejprve vlámal do zaparkovaného hyundaie.



„Zřejmě v něm nenašel nic, co by mohl odcizit, protože vzápětí vnikl do vedle zaparkovaného vozu stejné značky,“ uvedla policejní mluvčí Eva Valtová.

Ani v interiéru druhého vozu se ovšem muži nepodařilo najít nic cenného, chystal se proto místo činu opustit. „V té chvíli si však uvědomil, že zřejmě v jednom z vozidel vytratil svůj mobilní telefon,“ konstatovala policejní mluvčí.

K autům se proto muž vrátil a protože byla tma, zapálil uvnitř jednoho z nich kousek papíru, aby si posvítil. Poté jej ovšem řádně neuhasil, takže se v kabině vozu rozhořel požár.



„Způsobil škodu téměř 270 tisíc korun,“ popsala následky mluvčí Valtová.

Policisté z obvodního oddělení v karlovarské části Rybáře muže podezírají z poškození cizí věci a krádeže ve stádiu pokusu. Přečinů se dopustil i přes to, že před necelým měsícem opustil vězení, kde si odpykal trest za majetkovou trestnou činnost.