Prezident Zeman v březnu popáté navštíví Karlovarský kraj

První zastávkou hradní delegace bude tradičně budova krajského úřadu, kde se hlava státu setká se zastupiteli a poté poobědvá s osobnostmi z řad seniorů a zdravotníků. Jejich seznam zástupci kraje připravují.

„Pan prezident dal záštitu nad kamenným hospicem, proto bychom mu chtěli ukázat nově postavené zařízení v Nejdku. V Císařských lázních už se byl podívat nespočet ministrů, ale prezident republiky nikoli. Proto bych mu ráda ukázala Zanderův sál a chtěla ho ubezpečit, že opravdu děláme maximum pro to, abychom začali v letošním roce s revitalizací Císařských lázní,“ prozradila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Během prvního dne navštíví Miloš Zeman také Vintířov, druhý den pak Kraslice a Aš. Stejně jako během předešlých návštěv měst a obcí počítá i nyní se setkáním s tamními zastupiteli i občany, připravený bude rovněž oběd s podnikateli. Třetí den zavítá do Milhostova a svou návštěvu zakončí v Novém Kostele na Chebsku, který se stal Vesnicí roku 2018.

„Program návštěvy je kompletní a máme ho prezidentskou kanceláří i panem prezidentem potvrzený a schválený,“ uvedla hejtmanka. Očekává, že konkrétní témata k řešení vzejdou během pracovních jednání, setkání nebo obědů s hlavou státu.

„Pan prezident upozorňuje pana kancléře, ať si to zapisuje, a spoustu podnětů si samozřejmě odváží,“ podotkla.

Zároveň zmínila, že nehodlá řešit, kolik peněz bude kraj prezidentská návštěva stát. „Je to nejvyšší ústavní činitel, hlava státu, a já si myslím, že tyto náklady by měly jít za Karlovarským krajem,“ uvedla s tím, že hejtmanství dojednává co nejvýhodnější cenové podmínky.

Hosty kraje se tak stane pouze delegace samotná, doprovod, kterým je například ochranka a podobně, bude platit prezidentská kancelář, což v minulých letech nebylo. Miloš Zeman bude ubytovaný v Grandhotelu Pupp, ale nikoli v prezidentském apartmá.

Miloš Zeman navštívil naposledy region začátkem března 2017, tedy rok před tím, než se stal podruhé hlavou státu. Krajský úřad v minulosti vyčíslil náklady na akce a ubytování tak, že v roce 2014, kdy se návštěvy neúčastnila prezidentova choť, dosáhly 115 tisíc korun, o rok později to bylo 180 tisíc korun a v roce 2016 šlo o 162 tisíc korun.