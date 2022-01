Policejní robot obvolává seniory. Radí, jak se bránit podvodníkům

Podobné případy nejsou v Karlovarském kraji žádnou výjimkou, stačí jen trochu zalistovat policejními svodkami. Například na Chebsku se stal tento případ – seniorům zavolal falešný vnuk.

„Pár ve věku 79 a 78 let kontaktoval na pevné lince neznámý muž, který se představil jako jejich vnuk. Po chvíli jim sdělil, že by potřeboval půjčit 500 tisíc korun, protože své peníze nemá v současné době k dispozici a nutně potřebuje něco zaplatit. Po domluvě měl senior připravit peníze do obálky s tím, že si pro ně za několik minut přijede,“ popsal případ policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Naštěstí si senioři včas uvědomili nebezpečí, přivolali policejní hlídku a o své peníze nepřišli.

Policie radí Pokud vám volá osoba vystupující jako rodinný příslušník a nejste si jisti, že jste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno, nenechte se odbýt.

Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte tomu, kdo vám měl údajně volat.

Pokud bude někdo chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů, abyste je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste ho, aby se pro ně stavil osobně.

Policisté se ale setkali i s případem, že podvodníci během jediného dne oslovili tři seniorky ve věku 90, 84 a 81 let. Jejich legendy byly podobné. Syn by potřeboval několik desítek tisíc korun a matka je má zanést na informace jednoho obchodního domu.

Dalším dvěma seniorkám pak volal muž se slovenským přízvukem, údajně lékař z nemocnice, který ošetřuje jejich příbuzného. Ten měl mít nehodu s cizím státním příslušníkem a peníze potřebuje k vyřešení této situace.

Podvodníci se zaměřují zejména na seniory. Dobře si uvědomují, že řada z nich své příbuzné nevídá tak často, jak by chtěla. „To může mít za následek pocit osamělosti a také sociální izolaci. Toho právě následně využívají podvodníci, kteří spoléhají na seniorovu důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu,“ zdůraznila policejní mluvčí Eva Valtová.

Pro peníze často posílají kamaráda

V následném rozhovoru se pak snaží podvodník ze seniorů vymámit nejen jména příbuzných, ale pomocí vylhaných a srdcervoucích příběhů i jejich peníze. A protože se nemůže z nějakých důvodů zastavit sám, pro peníze naoko posílá nějakého svého kamaráda.

„Netušící senior v obavě o svého příbuzného odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené informace ověřil, a v té chvíli mnohdy přichází o veškeré své finanční prostředky,“ dodala Valtová.

Proto policie vyslala do boje proti podvodníkům policejního robota, který obvolává seniory na pevných telefonních číslech. Díky mluvenému slovu upozorní obvolávané na nebezpečí ze strany nejrůznějších podvodníků a doporučí jim, co v takových případech dělat, včetně toho, aby podobný pokus ohlásili.