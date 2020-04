Novorolská porcelánka si po potížích s italskou zakázkou musela vzít úvěr

„Nouzová opatření se v Itálii postupně uvolňují. My jsme v kontaktu se zákazníkem. Termín se sice stále posouvá, ale teď to vypadá, že by dodávka mohla začít v květnu,“ potvrdil Vlastimil Argman, generální ředitel novorolské porcelánky.

Původně sice odběratel předpokládal, že zakázku na propagační akci převezme k 30. březnu, ale už před tímto termínem šéf porcelánky naznačil, že se datum zřejmě ještě posune.

Výrobce porcelánu kvůli problémům s italskou zakázkou řeší platební neschopnost. „V současné době jednáme v rámci pojištění s bankou. Ta zpracovává úvěrový rámec. Pokud splníme všechny parametry, peníze získáme,“ naznačil Argman.



I přes veškeré problémy výroba v novorolské porcelánce pokračuje. Na rozdíl od karlovarské sklárny Moser, která uzavřela provoz. Opatření přijalo vedení společnosti do konce dubna s odvoláním na zdraví a bezpečí zaměstnanců.

„Jsou doma z důvodu překážky v práci. Požádali jsme o pomoc v rámci vládního programu Antivirus,“ uvedl mluvčí sklárny Tomáš Hečko.

Nucená nepřítomnost se ovšem nedotkla všech zaměstnanců sklárny. „Abychom se mohli okamžitě vrátit k výrobě, udržujeme v chodu technologie, například pece. Beze změn samozřejmě funguje také zákaznický servis,“ doplnil mluvčí sklárny.

Aktuálně nevyrábí ani karlovarská likérka Jan Becher. Přerušení výroby ovšem nemá nic společného s covidem-19. „Odstávku jsme plánovali ještě před začátkem nouzových opatření,“ potvrdil Tomáš Bryzgal, ředitel karlovarského závodu. Linky se opět na plno rozjedou na konci dubna.

V květnu počítá vedení likérky s normální výrobou. „Pak uvidíme, jak se bude dál situace vyvíjet. Jak budou otevírat sítě prodejen, restaurace a hotely,“ řekl k nejbližší budoucnosti vyhlášené likérky Bryzgal s tím, že kvůli nouzovým opatřením vyhlášeným vládou, tedy kvůli dočasnému uzavření restaurací, klesl odbyt likéru. „To mají všichni výrobci alkoholu stejné,“ doplnil Bryzgal.