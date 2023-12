Šofér při honičce vjížděl do protisměru i na chodník, zastavil ho až výstřel

Policisté se nejdříve pokoušeli ujíždějícího řidiče zastavit ve městě pomocí výstražného znamení s nápisem STOP POLICIE. Na to však nereagoval a pokračoval v nebezpečné jízdě směrem na Vintířov.

„Policisté řidiče opětovně vyzývali k zastavení vozidla, ovšem ten nereagoval a pokračoval směrem na obec Vřesová,“ uvedl mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva.

Před policisty prchal do lesa

Během honičky řidič přejížděl do protisměru, vjížděl na chodník, ignoroval dopravní značení, do něhož i narazil, stejně jako do oplocení pozemku. Před Vřesovou řidič zastavil, vystoupil a utíkal směrem do lesa. Policisté se za ním rozběhli a vyzývali ho, aby zastavil, jinak použijí donucovací prostředky.

„Během pronásledování nakonec jeden z policistů využil svého oprávnění a po několika neuposlechnutých výzvách ze své služební zbraně vypálil varovný výstřel. Prchající muž ještě několik metrů utíkal, ale po chvíli zastavil a poté byl policistou pod hrozbou namířené zbraně vyzván, aby si lehl na zem, což uposlechl,“ konstatoval policejní mluvčí.

Tři roky nesmí za volant

Policisté zdrženému muži nasadili pouta a převezli ho na obvodní oddělení v Chodově.

Honička se obešla bez zranění a bez nehody. Vyšlo ale najevo, že šofér už v minulosti policejním hlídkám ujížděl, má zákaz řízení na 36 měsíců.

Tento zákaz mu byl uložen v roce 2019, ovšem platný byl až od dubna roku 2022, jelikož po udělení zákazu byl muž ve vězení.

Policisté z obvodního oddělení Chodov ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž odmítl test na alkohol i drogy. Hrozí mu až dva roky vězení.