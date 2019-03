O nehodě se už lidé dozvědí včas, slíbil Karlovarský kraj i hasiči

11:37 , aktualizováno 11:37

O únorové havárii v generátorovně Sokolovské uhelné ve Vřesové se lidé dozvěděli příliš pozdě. Na to, že se vůbec něco stalo, je upozornil zápach, který se linul ulicemi. Snad nejhorší situace byla v nedalekém Chodově. To už by se nyní nemělo opakovat.