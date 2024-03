Paraplavci v Sokolově předvedou, že jim žádný handicap ve vodě nevadí

Podobně jako v minulých ročnících je Pohárek součástí „Českého poháru v paraplavání 2024“ jako zahajovací závod celého seriálu, který od letošního ročníku pořádá nově Sekce PARA Českého svazu plaveckých sportů (ČSPS), vystupující navenek pod názvem České paraplavání. Vlastní závod organizuje karlovarský plavecký klub SK Kontakt.

Hlavní koordinátorkou celé akce je zkušená trenérka a vedoucí pracovnice klubu Štěpánka Řehořková a sbor rozhodčích vede sudí Ondřej Kočovský. Důležitým spolupořadatelem je Vodní záchranná služba Sokolov, jejíž členové působí v pozici nezbytných pomocníků plavců, tedy „nandavačů a vytahovačů“ do vody a z vody.

Vše, co potřebuješ, je plavání

Centrem závodů s už více než dvacetiletou tradicí jsou sice Karlovy Vary, plavat se ale bude v pětadvacetimetrovém šestidráhovém krytém bazénu v Sokolově. Ten je v regionu nejlépe přizpůsobený potřebám zdravotně znevýhodněných plavců a zejména vozíčkářů. Diváci zde uvidí závodníky a závodnice s téměř všemi typy postižení.

Ať už tělesného, mentálního nebo zrakového, ale také plavce a plavkyně s Downovým syndromem nebo autismem, jimž společné je to, že ve vodě se cítí jako doma. Tomu odpovídá rovněž heslo akce Vše, co potřebuješ, je plavání, inspirované písní Johna Lennona All you need is love (Vše, co potřebuješ, je láska), které vizuálně ztvárňuje srdce vytvořené z vody.

Do vody v bazénu skočí i hvězdy

Že Pohárek není jen nějakou regionální akcí, dokazuje skutečnost, že je i letos zařazený do kalendáře World Para Swimming, takže všechny v závodě dosažené výkony budou zaznamenávány ve světovém žebříčku. Díky tomu se do Sokolova chystá kompletní paraplavecká reprezentace v čele se sedmičkou již jistých účastníků Letních paralympijských her v Paříži.

K největším hvězdám, které v bazénu uvidíme v akci, patří 17letý David Kratochvíl z Tachova. Na loňském Mistrovství světa v Manchesteru předvedl v závodě na 400 metrů volným způsobem famózní výkon. Posledních 50 metrů zaplaval za 31,54, dohmátl o devět setin sekundy rychleji než Holanďan Dorsman, a doplaval si tak pro titul mistra světa.

Ostřílení borci vedle začátečníků

K tradičním účastníkům Pohárku patří i stříbrný z letní paralympiády v Tokiu, českobudějovický Arnošt Petráček a dvojnásobná finalistka z Tokia, Vendy Dušková z Karlových Varů. Z dalších borců můžeme očekávat start bronzové medailistky z MS v Manchesteru Agáty Koupilové nebo finalistů z Tokia Jonáše Kešnara a Tadeáše Strašíka.

K tradicím Pohárku patří, že si zde s členy paraplavecké reprezentace změří síly i nepříliš zkušení plavci včetně úplných začátečníků. Takoví se jistě najdou i mezi závodníky, kteří budou reprezentovat domácí plavání. Bude mezi nimi i nejmladší karlovarská plavkyně, šestiletá Ellen, která se představí v hlavním závodě, ale i Matěj Staša nebo Aleksej Sosonkin.