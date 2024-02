Fotbalisté ve Studánce dostanou nové šatny, ostatní pak prostory k setkáním

„Chtěli jsme opravit kabiny, které byly v neutěšeném stavu. Sportovci na to čekali řadu let. Měla to být rekonstrukce, nakonec jsme ale původní šatny zbourali a stavíme vše od základů nové. Jde o multifunkční objekt, vedle kabin roste přístavba,“ uvedl starosta Hranic Daniel Mašlár.

V přízemí objektu bude k dispozici sál s barem pro přibližně šest desítek lidí, v patře pak město plánuje komunitní centrum. „Tady by se mohly setkávat děti, spolky nebo místní senioři a společně tu trávit čas. Cena projektu je přibližně 28 milionů korun,“ poznamenal Daniel Mašlár.

Město splácí starý dluh

Město akci chystalo poměrně dlouho, nechyběla ani společná setkání s obyvateli. Výsledkem je novostavba respektující původní zástavbu, která se stane přirozeným centrem lokality. K iniciátorům stavby patří i místostarostka Pavla Hošková, která působí ve spolku Živá Studánka.

„Spolek se snaží o oživení lokality, pořádá dětské dny, maškarní a další akce. Bohužel ve Studánce funguje jen jeden soukromý prostor, spíše jen kiosek, ten ovšem takovým akcím příliš nevyhovuje. I proto zde vzniká menší společenský dům, který by se měl stát srdcem lokality,“ podotkl starosta.

Objekt nabídne obyvatelům částí Studánka a Pastviny místo pro setkávání a pořádání nejrůznějších akcí. „Chceme splatit historický dluh, který jako město vůči této lokalitě máme, a postavit něco jedinečného,“ dodal starosta. Obecní dům se zázemím pro fotbalisty má být hotový v květnu.