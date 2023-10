Ze starého statku na Semilsku vystaví sedmisethlavá obec komunitní centrum

Stružinec za statek, který chce přestavět, a který by měl sloužit místním spolkům, zaplatil čtyři miliony korun. Dalších čtyři sta tisíc pak bude nutné věnovat na potřebné opravy a celkové vyklizení objektu, aby mohl začít sloužit svému novému účelu.

„Je to sice velká položka, ale díky rozumnému šetření to není položka, která by měla obec položit,“ řekl pro agenturu ČTK starosta Stružince Jaromír Hrubý.

Hlavní budova by po kompletní renovaci měla sloužit spolkům, které se teď musejí scházet na obecním úřadě. Ke statku patří i dvě stodoly, větší postavili mezi lety 1842 a 1878, menší kolem roku 1900. Obě jsou v lepším stavu než obytný dům, i je však čekají opravy. „Malou stodolu chceme nechat pro obecní účely. Nechali jsme vyčistit střechu a začali jsme ji opravovat. Velkou stodolu bychom chtěli přestavět,“ dodal starosta. Sloužit by pak podle něj měla pro pořádání obecních akcí.

Příjezdová cesta i ovocná alej

Náklady na obnovu areálu budou podle Hrubého vyšší než cena, kterou obec za hospodářství zaplatila. Využít chtějí dotace, které je možné získat například právě na vybudování komunitního centra. Na statku teď obec dělá terénní úpravy, vybudovat bylo třeba i příjezdovou cestu, ke statku totiž bylo obtížné se dostat. Původní přístup je z druhé strany, kde chce obec vysázet ovocnou alej.

Obec už zadala architektům zpracování návrhu úprav, starosta čeká, že realizace veškerých plánů bude trvat zhruba čtyři roky. Stružinec s nákupem hospodářství počítal, o jeho odkoupení usiloval dva roky, protože chtěli vytvořit místo pro akce obce a spolků. Takové místo v obci se sedmi sty obyvateli zatím chybělo.

Manželé Lázokovi, od kterých obec statek koupila, ho však původně obci prodat nechtěli. Podle starosty měli zájem firmy a developeři i jednotlivci. Zájemci ovšem chtěli vždy jen část a Lázokovi nechtěli pozemky dělit, nakonec tak podle něj obci vyhověli.

Statek není přestavovaný od roku 1850

Statek z roku 1598 nesl původně evidenční číslo tři – byl třetím gruntem ve Stružinci. Přestože je přes čtyři století starý, nemá grunt památkovou ochranu a obec o ni ani neusiluje. Obytné stavení nikdo nepřestavoval minimálně od roku 1850 a starosta by ho rád zachoval. Je si však vědom, že při renovaci bude možná potřeba část zbourat. Součástí hlavního stavení je chlév, který by měl podle Hrubého zůstat v původním stavu.

Pole a louky má v pronájmu zemědělská společnost ZEOS Lomnice, lesy obhospodařuje sama obec. Do budoucna chtějí ve Stružinci část získaných pozemků proměnit ve stavební parcely.

„Chceme udělat změnu územního plánu, abychom sem dotáhli nové mladé lidi, protože bohužel pozemky a místa, kde by se dalo stavět, tady doposud nebyly,“ dodal Hrubý.