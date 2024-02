Sen o leteckém spojení Varů a Tel Avivu skončil pro podnikatele milionovými dluhy

„V roce 2016 kraj avizoval, že podpoří linku do Tel Avivu. A do německého Düsseldorfu,“ vzpomíná na samotné počátky projektu Libor Haas.

K němu jej přivedl v Karlových Varech žijící Izraelec. Oba využili fakt, že měl Libor Haas ochrannou známku Visitspa. Založili proto cestovní kancelář a vstoupili do jednání s krajem. Ten přislíbil podporu ve výši čtyř milionů korun. Díky tomu začal Libor Haas jednat s izraelskými cestovními kancelářemi s tím, že první let se uskuteční na začátku června 2017.

Spuštění provozu z dnešního pohledu možná trochu uspěchal. Ale důvody byly nasnadě. Pražské letiště tehdy vyhlásilo subvenční projekty, aby nepřišlo o lety. „Linku do Tel Avivu jsme museli spustit i za cenu, že první lety nebudou obsazené. V bance jsem si na ně vzal třímilionový úvěr,“ popsal Haas situaci před tím, než v lázních přistál první spoj z Tel Avivu.

Izraelská cestovka zkrachovala

Obavy nebyly neoprávněné. Prvním letem do Tel Avivu neodletěl z Karlových Varů nikdo, z Izraele sem přiletělo přibližně 40 lidí. Podobné to bylo rovněž u druhého letu jen s tím malým rozdílem, že přiletělo 80 turistů. Teprve se třetím spojem se podařilo linku naplnit v obou směrech. A potom bylo až do osmého letu všechno v pořádku.

„Jedna z velkých izraelských cestovních kanceláří, která si v letadlech rezervovala 60 až 80 míst, se dostala do problémů a nakonec zbankrotovala. Proto jsem si musel na devátý let vzít další půlmilionový úvěr. Jubilejní desátý let už byl ovšem fiasko,“ líčí provoz historicky prvního vzdušného mostu mezi Karlovými Vary a Tel Avivem jeho iniciátor.

Na dveře zaklepal exekutor

A pak už nebylo nic. Jedenáctý let se nekonal. Přesto považuje Libor Haas celý projekt za úspěšný. „Do kraje jsme přivezli 1 600 lidí,“ dokumentuje úspěšnost. Jenomže ze slibované čtyřmilionové podpory od kraje podle něj nakonec nebylo nic. „Visitspa nedostala ani korunu, celou podporu spolykal projekt linky do Düsseldorfu,“ smutně podotýká Haas.

Jeho partneři firmu opustili a zbyly mu jen dluhy. Ty platil z výdělku dalších dvou svých firem. V roce 2020 převzali jeho dluh exekutoři. V té době zbývalo doplatit 2,3 milionu a úroky. „Teď jsem v bance asi 2,9 milionu v minusu. Hrozí mi, že přijdu o dům, vlastně o všechno,“ dodává Haas k příběhu, jenž naplňuje heslo „pro dobrotu na žebrotu“.

