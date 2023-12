Na letišti zhoustne provoz, k charterovým letům přibude i linka do Izraele

Vedle společností Čedok a Alexandria začne v příštím roce z karlovarského letiště vypravovat lety i společností DER Touristik, která sdružuje cestovní kanceláře Fischer, Exim Tours a Nev Dama. CK Fischer bude v létě 2024 z Karlových Varů létat zájezdy do pěti destinací, kterými budou Turecko - Antalya, Tunisko - Monastir, Řecko - Kréta a Rhodos a Bulharsko - Varna.

Čedok příští rok, vedle tradiční Antalye a Heraklionu, přidá také řecký ostrov Rhodos. CK Alexandria rozšíří nabídku odletů z Karlových Varů o bulharský Burgas.

„Dalších sedm charterových letů týdně v červnu až září významně zvýší možnost pro obyvatele regionu vybrat si svoji ideální dovolenou s odletem z Karlových Varů,“ řekla jednatelka letiště Alice Justina Undus.

V úterý mezi Tel Avivem a Karlovými Vary

Podotkla, že je velmi ráda, že se daří zvyšovat počet charterových letů z karlovarského letiště. „Z loňských tří jich budeme mít deset. A letiště bude i nadále nabízet cestujícím parkování zdarma,“ uvedla Alice Justina Undus.

Vedle charterů se ovšem vrací rovněž pravidelná linka. Od května do října bude vždy v úterý létat spoj mezi Tel Avivem a Karlovými Vary. Zajišťovat jej bude izraelská společnost Overseas Travel. Ta už má zkušenosti s linkou do slovenských Piešťan.

„Věříme, že si tato linka najde své klienty jak v Izraeli, tak v karlovarském regionu. Přímý let umožní, aby se izraelští turisté dostali napřímo do překrásného UNESCO lázeňského trojúhelníku a zvýší to jejich cestovní komfort,“ podotkl Pini Kariner, výkonný ředitel Overseas Travel.

Linka bude mít podporu od kraje

Pro české turisty a byznysmeny tato linka rozšíří škálu možností, jak se mezi oběma zeměmi letecky pohybovat. Vzhledem k tomu, že půjde o pravidelnou linku, letenky oběma směry budou online volně v prodeji. Jejich cena bude dynamická podle poptávky. Předpokládaná cena zpáteční letenky je zhruba 390 amerických dolarů, v přepočtu necelých 9 tisíc korun podle aktuálního kurzu.

Nová linka mezi Karlovými Vary a Tel Avivem se dočká finanční podpory ze strany Karlovarského kraje obdobně, jako dotoval charterové lety. V prvním roce tedy 100 tisíc za spoj, v druhém to bude 50 tisíc a od třetího roku už bez podpory. Mechanismus v případě pravidelné linky do Tel Avivu ovšem bude podle hejtmana Petra Kulhánka mírně odlišný.