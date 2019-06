Vary jednají o opravě Alžbětiných lázní, doufají v pomoc z programu Restart

„Audit jsem zrovna dal našemu právníkovi, aby mi z něj udělal možné výstupy. Dostat bych je měl nejpozději příští týden ve středu,“ uvedl předseda představenstva Alžbětiných lázní Václav Benedikt.

Cílem auditu podle něj bylo zjistit, jak bylo koncesní řízení koncipováno, zadáno a třeba také to, jaké bylo jeho finanční hledisko.

„Když jsem udělal součet koncesního řízení, vyšla mi cena 15 milionů korun, což mi připadalo úplně šílené. Chtěl jsem zjistit, na co se peníze vynaložily a proč to stálo tolik,“ doplnil.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Feklové už zástupci města začali jednat o opravě budovy.

„Pomoct by nám mohly dotace z Restartu anebo z ministerstva kultury. Definitivní informace budou až podle toho, jak se nám vyjádří předseda představenstva Václav Benedikt,“ uvedla primátorka.

Do zastaveného koncesního řízení se přihlásilo sdružení soukromých firem Royal Spa a Hochtief. Alžbětiny lázně měly získat do pětadvacetiletého pronájmu. Rekonstrukce by se vyšplhala na 561 milionů korun.

Karlovy Vary se měly na investici podílet 450 miliony, na které by si musely vzít úvěr, navíc by ještě ručily za stomilionový úvěr sdružení. Jeho vklad by činil jedenáct milionů korun. Poté, co by uplynul pětadvacetiletý pronájem, mělo sdružení vrátit městu Alžbětiny lázně v takovém stavu, v jakém byly po opravě a při kolaudaci.

