Strojvedoucí u polských vlaků překvapila řídicí páka vlevo i úzký výhled

Nové motorové soupravy objednaly České dráhy. Vozy RegioFox budou zajišťovat linky z Havlíčkova Brodu přes Jihlavu do Slavonic a na trati z Havlíčkova Brodu přes Chrudim do Pardubic. Na prvně zmíněné trati bude souprav nasazeno celkem devět, na druhé sedm.

Dodání nových vozů se ovšem zpozdilo. Prodleva je dle Českých drah na straně výrobce. „Děláme maximum, abychom zkrátili zdržení při nasazení vlaků RegioFox způsobené zdlouhavým schvalováním a zkušebním provozem,“ sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Už v předstihu tak na havlíčkobrodském nádraží začalo proškolování strojvedoucích na nový typ souprav. První lekce běží od poloviny ledna, seznamování se strojem bude trvat i po celý únor. Za depem byla k tomu účelu přistavena zapůjčená souprava RegioFox s šedo-červeným polepem Pražské integrované dopravy. Každé odpoledne vyráží na cvičné jízdy do Humpolce.

„Strojvedoucí se tu seznámí se soupravou. Osahají si ovládání, které je trochu jiné, než jsou mnozí kolegové zvyklí. A s vozidlem se seznámí i po mechanické stránce, aby věděli, jak se vůz zbrojí a kde se třeba doplňují kapaliny a náplně,“ popisuje školitel Petr Šípek.

Pochvala za komfort, výtky k prostoru

V několika turnusech se s polskou soupravou podrobně seznámí na 180 strojvedoucích z Vysočiny a Pardubického kraje. Mezi nimi je například Ivo Karšulín z Třebíče. „První pocit je velmi dobrý. Je to pěkné, nové, moderní. Snad se i tak dobře bude řídit,“ svěřil se ještě před usednutím do kabiny strojvedoucího.

To už si vyzkoušel třeba Ondřej Němec, strojvedoucí z Jihlavy. A nemohl si nevšimnout jedné zásadní změny. „Je trochu jiné ovládání. Jsme z ostatních souprav zvyklí hlavní páku ovládat pravou rukou. Tady je na levou ruku,“ přiblížil.

Strojvedoucí, kteří se s RegioFoxem seznamují, si ale vesměs soupravu pochvalují. Zmiňují kvalitní odpružení, které přinese lepší jízdní komfort, i výbavu vozů včetně klimatizace a internetového připojení. Nápisy ve voze jsou vyvedené braillovým písmem pro cestující s vadou zraku. Nechybí audiovizuální informační systém nebo místa na kola a kočárky.

Naopak některým se nelíbí úzké uličky u dveří a mezi sedadly. V RegioSpiderech i RegioPanterech jsou širší. Další strojvedoucí zaskočil úzký výhled z kabiny. Z ní jsou vidět prakticky jen koleje několik metrů před soupravou. Rovněž nechápali posazení místa strojvedoucího na pravou stranu kabiny, nikoliv doprostřed.

Vše řídí počítače, přehled zajišťují kamery

Řídicí pult je však nabit technologiemi. Vše ovládají počítače. Strojvedoucí má před sebou prakticky jen čtyři dotykové obrazovky, dvě páky a radiostanici.

„V centrálním displeji je přehled systému. Strojvedoucí se tu dozví všechny stavy vozidla. Od základních, kolik má nafty a jaká je teplota vody v motoru, až po pokročilejší konfigurace brzd, vzduchového odpružení a dalších systémů. Dále je český vlakový zabezpečovač, evropský vlakový zabezpečovač a displej informačního kamerového systému,“ ukázal Petr Šípek. „Téměř vše je tu ovládané elektronicky,“ zdůrazňuje.

Díky kamerám má strojvedoucí přímo z kabiny dokonalý přehled o dění ve voze i kolem něj. Byť klasická zpětná zrcátka ani u RegioFoxu nechybí.

Polské vlakové soupravy měly na Vysočině a do Pardubického kraje jezdit už od podzimu. Proškolením strojvedoucích tak chtějí České dráhy docílit toho, aby měly obsluhu vozidel připravenou, jakmile vlaky dorazí. To by se mělo stát na jaře.

„Díky současnému školení dostatečného počtu strojvedoucích a techniků je pak můžeme nasadit do provozu bez dalšího prodlení a urychlíme tak nasazení nových jednotek do běžného provozu minimálně o jeden až dva měsíce,“ slibuje si Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Dráhy chystají stavbu moderního depa

Údržbě polských souprav se musí přizpůsobit i samotné havlíčkobrodské depo. Třeba tím, že nakoupilo nové zvedáky. Vozy RegioFox jsou na rozdíl od jiných železničních souprav stavěné na jednom dlouhém podvozku se třemi nápravami.

„Připravujeme výstavbu nové haly údržby projektované podle současných požadavků na kvalitu pracovního prostředí, ochranu životního prostředí a vybavenou moderními technologiemi pro údržbu nově dodávaných motorových a elektrických jednotek,“ oznámil Petr Šťáhlavský s dovětkem, že bližší informace o projektu podá až po výběru dodavatele.