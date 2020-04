Je to jako každý jiný zásah, říká hasič z izolovaného domova v Břevnici

Ráno přijede domů, políbí manželku a obejme děti. Jako pokaždé. Vůbec nevadí, že se vrací po čtyřiadvacetihodinové směně ze stoprocentně infekčního prostředí. Brodský hasič Roman Popík měl v úterý ráno za sebou třetí směnu v koronavirem zamořeném domově pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu.

„Člověk respektuje obavy z nebezpečného prostředí. Doma jsem to s manželkou dlouho rozebíral. Ale riziko, že by se nákaza dostala ven z areálu, je minimální,“ říká čtyřiatřicetiletý brodský hasič.

Roman Popík je jedním z devíti hasičů, kteří pomáhají s chodem domova pro seniory se zvláštním režimem v Břevnici. Na konci března se tu nákaza nemocí covid-19 prokázala u většiny klientů i personálu. Dva lidé už nemoci podlehli. Kvůli karanténám hrozilo, že se o klienty, kteří v domově zůstali, nebude mít kdo starat. Armáda pomoct odmítla, hasiči žádosti hejtmanství vyhověli.

Ví, že nesmí chybovat

„Na takovéto věci pravidelně cvičíme. Jediný rozdíl je v tom, že teď to bereme jako ostrý zásah. Člověk už ví, že to není žádné divadlo a že nesmí udělat chybu,“ popisuje Roman Popík. „Jsme na to připraveni, takže nás naše nasazení ani ta celková situace nepřekvapily,“ dodává.

Hasiči v domově pracují na tři směny, vždy ve třech lidech. Slouží tu čtyřiadvacetihodinové směny, každý den od sedmi ráno do 7.00 dalšího dne. „Náplň práce je stále stejná. Jedná se o nezdravotnickou pomoc personálu, abychom jim ulevili od běžných věcí a oni se mohli o to více věnovat klientům,“ vysvětluje Popík.

Každé ráno si hasiči při střídání směn předají informace, obléknou se do ochranných obleků, nasadí ochranné pomůcky, masky a filtry a vstoupí do budovy. Dopoledne obvykle věnují dezinfekci veškerých prostor s důrazem na toalety, kliky či madla. Pomáhají s roznosem stravy, odpoledne opět vesměs uklízí.

Kromě toho přenáší lůžkoviny a jsou personálu k dispozici se vším, co je zrovna potřeba. Naposledy například naskladnili sto kusů respirátorů FFP3, které ministerstvo zdravotnictví mimořádně na žádost domova na Vysočinu poslalo.

Když směna končí, projdou důkladnou dekontaminací. Přímo před vchodem do budovy mají připraveno zázemí, v němž celý proces probíhá. Nejprve na sebe hasiči nastříkají dekontaminační činidlo a to nechají chvíli působit.

Pak přejdou do stanu, kde svléknou jednorázové obleky a znovu projdou dekontaminací. „Než opustíme budovu, musíme být naprosto čistí. Z areálu se nic nesmí dostat ven,“ upozorňuje hasič.

„Že se nakazíte, máte daleko větší šanci v obchodě, kam chodí i lidé, kteří mohou mít nákazu a nevědí o tom. Tady je zajištěna bezpečnost daleko víc,“ ujišťuje před bránou domova.

Jakkoliv to zvenku může vypadat vážně, atmosféra uvnitř budovy je podle něj překvapivě uvolněná a optimistická. Klienti hasiče v ochranných oblecích a maskách vnímají velice pozitivně. „Rychle si na nás zvykli. Neustále nám děkují za pomoc,“ líčí Roman Popík.

Podobně hovoří i ředitelka havlíčkobrodského domova pro seniory, pod nějž zařízení v Břevnici patří, Hana Hlaváčková. „Pomoc hasičů v zařízení je pro nás velkým odlehčením, pracují s maximálním nasazením, stejně jako všichni ostatní,“ říká.

Přespávají v karavanech

V domově v úterý bylo osmnáct klientů. Stará se o ně celkem 16 lidí. Vedle personálu a hasičů pomáhají i medici a další dobrovolníci. V pondělí nastoupily na výpomoc další dvě zdravotní sestry. Velká část z lidí starajících se o klienty areál neopouští, někteří přespávají v karavanech přistavených na zahradě.

Jak dlouho budou s chodem domova pomáhat, není zatím jasné. Výpomoc hasičů je prozatím plánována na dva týdny do 14. dubna. „Nebo dle potřeby, která bude definována poté, co krajská hygiena zopakuje po odeznění příznaků u klientů odběry,“ informoval hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Poté, co s žádostí o výpomoc neuspěl u armády, veřejně ocenil postoj hasičů. Označil je – stejně jako každého, kdo v domově pomáhá – za největší hrdiny dnešní doby. Podobně jejich nasazení komentují i lidé na sociálních sítích.

Že by se Roman Popík cítil jako nějaký hrdina, on sám odmítá. Pomoc v Břevnici označuje za jakýkoliv jiný zásah, při němž se co nejvíc snaží pomoct postiženým. „Je jedno, jestli je člověk postižen přírodní katastrofou, nehodou, nebo nemocí. Vždy se snažíme co nejvíc vyjít vstříc. Je to jako kterýkoliv jiný zásah. Dokud nás budou potřebovat, rádi pomůžeme,“ tvrdí.

Přísná karanténa platí v Domově se zvláštním režimem Břevnice od prvního dubna, krajská hygienická stanice o ní rozhodla na dobu minimálně 14 dnů nebo do odvolání. Další opatření v domově budou přijímána právě na základě dalších doporučení hygieniků.