Vysočina je zřejmě za vrcholem epidemie, uvolňují se některé nemocnice

Vysočina tak již zřejmě překonala vrchol této vlny epidemie.

„Na lůžkách intenzivní péče jsme měli v minulém týdnu i přes 90 osob. Nyní to je 59 lidí. Uvolnila se lůžka nemocnicím v Třebíči, Pelhřimově a v Jihlavě. I pokud jde o celkovou obsazenost lůžek, tam jsme se dostali pod 300 hospitalizovaných,“ nahlédl do statistik náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Covidová stanice namísto dětského oddělení

Nelepšící se situace však už několik týdnů stále přetrvává na Žďársku, kde je takřka na 100 procent vytížená kapacita jak standardních, tak intenzivních covidových lůžek novoměstské nemocnice.

Poslední týden je tam v průměru hospitalizováno sto pacientů s onemocněním covid-19. Zhruba dvacet z těchto pacientů potřebuje každodenní intenzivní péči. Z tohoto důvodu není podle vedení nemocnice možné zahájit plánované neakutní operace, které vyžadují intenzivní péči.

„V nemocnici funguje pět covidových oddělení. Aby nemocnice navýšila kapacitu lůžek pro pacienty, tak jako covidová stanice začala fungovat také část dětského oddělení,“ uvedla mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Plná je prozatím také jednotka intenzivní péče v nemocnici Havlíčkův Brod.

O odkladu návratu do škol se neuvažuje

I přes to, že Vysočina na mapě PES takto svítí, ministerstvo zdravotnictví počítá s návratem dětí do škol a zahájením rotační výuky. „Pokud mám informace, ministerstvo zde o odkladu neuvažuje. Všichni se připravujeme na rotační systém výuky. V tomto týdnu začala rozvážka antigenních testů do škol,“ poznamenal Novotný.

S distribucí více než 200 tisíc testů pomáhali hasiči. Antigenní testy dvou různých značek určené pro výtěr ze střední části nosu byly podle Kraje Vysočina dodány pro všech 456 škol a školských zařízení v regionu bez ohledu na zřizovatele, a to včetně dětských domovů.

Sadu testů si byl ve středu vyzvednout například i ředitel ZŠ T. G. Masaryka v Moravských Budějovicích.



„Začali jsme se seznamovat s tím, s čím budeme od příštího týdne pracovat. Musím říct, že to bude asi náročné. Řešíme různé problémy. Třeba kam budeme odkládat zkumavky. U testů, které máme k dispozici, je jenom jeden stojánek na zkumavky pro dvacet testů. Ale nějak si s tím poradíme, jsme optimisticky naladění,“ říká ředitel školy Miloš Březina.

Kraj Vysočina dostal ve středu v podvečer také slíbenou dodávku 11 plat očkovací látky od společnosti Pfizer. Díky této zvýšené dodávce vakcín by se mělo opět začít více očkovat. Kromě velkokapacitních center se do očkování zapojila i menší centra v Telči, Třešti a nově vzniklo vakcinační místo i v Přibyslavi.