Vyhláška znejistěla Brod. Nebylo jasné, kdy začíná prvomájový noční klid

Pálení čarodějnic a stavění máje se tradičně odehraje poslední dubnový den. Úřad připravil zastupitelům ke schválení materiál, v němž na 30. dubna omezil noční klid na dobu od půlnoci do šesti hodin ráno.

Na pravidelném pondělním jednání k vyhlášce měl dotaz jen místostarosta Libor Honzárek. Bez další diskuse ale všech 25 zastupitelů vyhlášku jednomyslně schválilo.

Otázky se objevily až druhý den. Formulace výjimek se totiž zdá hodně nejasná. Když noční klid poslední dubnový den platí od půlnoci do šesti ráno, už se nemůže případný hluk protáhnout do večera? Posune se pálení vater o den dřív, když výjimka dle vyhlášky začne o půlnoci 30. dubna? Neměl v ní být uveden až 1. květen?

„Asi se stala chyba. Všichni automaticky počítají s tím, že se jedná o Svatojakubskou noc, proto datum 30. dubna. Nijak dál jsme to neřešili. Budeme se muset podívat, co se s tím dá dělat,“ připouštěl zprvu tajemník úřadu Václav Stejskal.

Dvouminutová schůze odporuje selskému rozumu, říká starosta

Jak dodal, opravit usnesení zastupitelstva města může opět jen zastupitelstvo, nikdo jiný. Hrozilo tak, že starosta Jan Tecl bude muset znovu mimořádně svolat zastupitele. A to ještě před koncem dubna.

Schválená a na první pohled ne zcela jasná pasáž nové havlíčkobrodské vyhlášky o výjimkách z nočního klidu.

„Je otázka, zda je to potřeba. V minulosti se tu čarodějnice konaly rovněž a žádnou výjimku jsme na to nepotřebovali,“ přemítá Stejskal.

„Představa během pár dní mimořádně svolávat pětadvacet zastupitelů, kteří by se museli uvolňovat z práce, kvůli dvěma minutám, během nichž bychom měli nové usnesení schválené, je nereálná. To odporuje selskému rozumu,“ podotýkal starosta.

Po úterní urychlené poradě však vedení města zjistilo, že schválená vyhláška je přece jen správně. Žádná chyba v ní není.

Museli jsme vyhlášku napsat takto, tvrdí tajemník úřadu

V případě čarodějnic je v ní uvedené datum a přesný čas, po který platí noční klid. V jiných časech neplatí. Tudíž noční klid je skutečně jen od půlnoci 30. dubna do šesti hodin ráno. Ten den večer až do půlnoci v noci na 1. května noční klid neplatí. A 29. duben výjimka vůbec neřeší, tudíž noční klid ten den začíná klasicky v 22 hodin.

„Uznávám, schválená formulace je hodně zmatečná a není jasná na první pohled. Pro příště výjimku upravíme tak, aby bylo hned jasné, na která data a na které časy se vztahuje,“ slíbil Jan Tecl.

Podle tajemníka Stejskala úřad takový způsob použil proto, že jednoduše musí. „Ve vyhlášce musí být ze zákona uveden čas nočního klidu, nikoliv doby, po níž noční klid neplatí. Pokud by to bylo opačně, je to jasnější,“ vysvětluje.

Starosta Tecl letošní vyhlášku o výjimkách z nočního klidu považuje za testovací. Má za cíl ověřit, zda bude mít nějaký význam. Až dosud žádnou takovou Brod neměl. Vedení města počítá, že je základem, do něhož se postupně mohou začleňovat případné další veřejné akce pod otevřeným nebem, které se mohou protáhnout přes dvaadvacátou hodinu.

„V tuto chvíli jsme vyšli vstříc pořadatelům tradičních akcí, kteří se s žádostí o zkrácení nočního klidu obraceli na úřad už roky. Do budoucna určitě můžeme přidat další. Ale nechceme to přehánět, aby to každý nechtěl na oslavu narozenin,“ podotkl starosta města.

Jedinými prozatím schválenými akcemi, které dostaly výjimku z rušení nočního klidu, je pálení čarodějnic se stavěním máje, pivovarské slavnosti, dětský den s diskotékou v místní části Poděbaby, turnaje ve volejbale v Horním Papšíkově a malé kopané v Květnově. A samozřejmě silvestrovské oslavy.