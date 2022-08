Nové žárovky i méně ledniček. Úřady na Vysočině hledají úspory v energiích

Osvětlení, jež ocení lidé i ptáci, mají Okříšky roky S projekty, které by snižovaly náklady na energie, začali v Okříškách na Třebíčsku už před lety, aniž by tušili, jak jim nyní, v době zvyšujících se nákladů za plyn i elektřinu, poslouží. Zatímco v jiných městech teprve teď přecházejí na LED svítidla ve venkovním osvětlení, v Okříškách úspěšně otestovali takzvané biodynamické veřejné osvětlení. To přináší podle starosty městyse Zdeňka Ryšavého nejen úspory, ale je především daleko příznivější pro lidský organismus i pro zvířata. Biodynamické osvětlení umí měnit intenzitu osvětlení i jeho barvu v závislosti na noční době. „Přibližně do 21 hodin dle konkrétního nastavení svítí bílým jasným světlem. Po této hodině je pohyb lidí v ulicích už menší a světlo přejde do žlutavého odstínu, což je pro lidi příjemnější. Zároveň se sníží o padesát procent intenzita osvětlení,“ vysvětluje Ryšavý. Kromě úspor, které nejsou tak výrazné, protože městys měl již předtím úsporné osvětlení, se Ryšavému líbí především pozitivní dopad na životní prostředí. „Zmenší se světelný smog, je to příjemnější i z hlediska psychického pro lidi a lepší je to i pro ptáky a zvířata,“ zdůrazňuje. Biodynamické osvětlení měli v Okříškách v pilotním projektu zatím jenom v jedné ulici. Pro pozitivní ohlasy i z řad veřejnosti plánují jeho rozšíření během čtyř let po celém městysu. Další novinkou, která bude letos v září po letech příprav uvedena do ostrého provozu, je vytápění teplem z bioplynové stanice, kterou provozuje místní zemědělské družstvo. Díky teplovodu za pět milionů korun se bude teplem z bioplynky nově vytápět úřad městyse i 40 bytů v domech s pečovatelskou službou. „Ušetřit bychom měli přibližně 25 procent nákladů,“ připomíná starosta Zdeněk Ryšavý. Vzhledem k tomu, že ještě zbývá určitá kapacita tepla z bioplynové stanice, městys uvažuje do budoucna o prodloužení teplovodu až do kulturního domu a případně až do objektu družstva, kde se nachází pošta. „Kromě toho také přemýšlíme o instalaci fotovoltaických panelů na střechách našich budov. Nabízí se škola, školka a hasičská zbrojnice,“ plánuje starosta.