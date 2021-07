Na Vysočině vznikají další bazary s použitými věcmi, v Třebíči a Pelhřimově

V Třebíči re-use centrum otevřel tamní Svazek obcí pro komunální služby v Hrotovické ulici v areálu poblíž sběrného dvora. Lidé do něho mohou přivézt například zachovalý nečalouněný nábytek, různé zařízení a vybavení domácnosti jako je třeba nádobí, hrnce, plechy na pečení, dekorace či mechanické domácí spotřebiče, mediální produkty - například CD, DVD, knihy a časopisy - a dále pak hračky nebo sportovní náčiní.

„Svazek obcí chce tímto způsobem přispět k naplňování nové legislativy, zejména předcházení vzniku odpadů s tím, že lidé nemusí řadu ještě použitelných věcí z domácností vyhazovat, ale místo na skládku nebo do kontejneru odvézt do Centra nebo na některý ze sběrných dvorů do speciálních klecí,“ uvedl Vladimír Měrka, předseda Svazku obcí pro komunální služby a starosta Náměště nad Oslavou.

Zatímco v jihlavském re-use centru si z odevzdaných věcí mohou zájemci své vyhlédnuté předměty odnášet zdarma, v tom třebíčském je stanoven symbolický poplatek. Výtěžek z prodeje pak putuje na podporu městského útulku pro opuštěná zvířata.

Kromě nového zařízení v Hrotovické ulici je lidem v Třebíči již od loňska k dispozici také freeshop Dejber v Komunitním centru Moravia pod hlavičkou organizace Střed. Tam se lidé obejdou zcela zcela bez peněz.

Věc, která nového majitele nezíská, je odpadem

Od letošního listopadu bude re-use centrum také v Pelhřimově, jeho vznik už schválila radní. Městský úřad si od toho slibuje snížení nákladů na odpadové hospodářství.



Otevřít by se mělo v prostoru garáže technických služeb, v sousedství sběrného dvora. Bude možné do něj odevzdat nádobí, porcelán, dekorace, obrazy, plastové či dřevěné hračky a deskové hry, sportovní věci a nábytek. Stejně jako ve většině dalších re-use center nebude přijímána elektronika, elektrospotřebiče, plyšové hračky či čalouněný nábytek, textil a obuv.

Odevzdávat věci tam budou smět jen občané s trvalým bydlištěm ve městě nebo v jeho místních částech.

„Důvodem pro tento parametr je skutečnost, že věc, která se za určenou dobu nevydá, se automaticky stává odpadem - a jeho likvidace zatěžuje náklady na odpadové hospodářství města,“ poznamenala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.