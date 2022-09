Pelhřimovská nemocnice ukazuje mladým medikům lékařskou péči na venkově

V ambulanci interního oddělení pelhřimovské nemocnice panuje přítmí. Na lůžku leží pacient, u kterého lékař provádí sonografické vyšetření aorty a cév dolních končetin. Doktor průběh vyšetření podrobně komentuje. Poslouchají mladí medici. Akce přibližuje studentům, jak se léčí pacienti v okresech.

„Průtok krve je v tomto místě naprosto v pořádku. Teď se podíváme na další tepny,“ popisuje průběh vyšetření Jan Foltin, zástupce primáře tohoto oddělení.

Podrobný komentář k tomu, co ukazuje sonografický přístroj, dává trojici mladých mediků a mediček, kteří se účastní druhého ročníku speciálního kempu. Letos se do kempu přihlásilo celkem 31 mediků a mediček.

„Dopoledne tráví účastníci kempu na jednotlivých pracovištích, kde absolvují odborné stáže. Odpoledne mají na programu tematické přednášky,“ popsala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová s tím, že ubytování i stravu mediků hradí nemocnice.

Kemp ukáže, co mladí od nemocnice očekávají

Podle ředitele Michala Kozára přináší kemp důležitou zpětnou vazbu. „Do nemocnic bude nastupovat nová generace lékařů. Tím, jak se zdravotnictví mění, potřebujeme vědět, co budou očekávat od svých zaměstnavatelů, co budou vyhledávat z hlediska rozložení péče i toho, jak si představují výkon práce. Když to nastavíme nesprávným způsobem a budeme to brát třeba z hlediska mé generace, tak se může stát, že nám mladí kolegové řeknou, že tudy cesta nevede, že jsme to udělali špatně. A tomu bych se chtěl vyhnout,“ řekl Kozár.

Aktuálně nemocnice hledá čtrnáct lékařů. Uvítali by je například na neurologii, interním či ortopedickém oddělení. Letos podle Michala Kozára nastoupili čtyři absolventi lékařských fakult. Dva z nich i díky loňskému prvnímu ročníku kempu.

Podle Alexandry Knapové oba medici následně do nemocnice jezdili na stáž a od září v ní začali pracovat. Jak uvedl ředitel Michal Kozár, nebránil by se v případě počtu lékařů ani mírnému nadstavu.

„Byli bychom rádi, kdyby v budoucnu vznikla spolupráce s ambulantními lékaři, kteří by u nás měli částečné úvazky. Mohli by mít svou praxi a zároveň vypomáhat v nemocnici. Bylo by to dobré pro celý region. Lékaři by se znali ze společných pracovišť, takže kolegialita by byla vyšší a zároveň by se podařilo poskytovat péči v širším rozsahu,“ nastínil.

Z Ostravy přijel podruhé a nelituje

Jedním z mediků, který se letošního kempu účastnil, byl i Viktor Procházka, který v Ostravě letos začne studovat pátý ročník medicíny. Do Pelhřimova na kemp přijel již podruhé.

„Loni jsem tu poznal dost zajímavých lidí a i odborný program byl záživný. Rozhodně nelituji,“ poznamenal. Ocenil především to, že si může vyzkoušet provoz v menší nemocnici okresního typu.

„Hlavní rozdíl mezi fakultními a okresními nemocnicemi, který vnímám, je ten, že péče je ve větších nemocnicích mnohem více rozkouskovaná a rozdělená. V menších nemocnicích je to více sjednocené,“ řekl s tím, že by se v budoucnu chtěl věnovat chirurgii. Medici byli na stážích napříč jednotlivými odděleními.

„Snažíme se jim věnovat a předat naše zkušenosti. Jsme rádi za tu vzájemnou interakci. Snažíme se medikům ukázat široké spektrum výkonů, které provádíme, veškerá pracoviště, naše zkušenosti a to, jak to děláme na menší nemocnici. Když jsem studoval před dvaceti lety, tolik kontaktů s klinickou medicínou jsme neměli,“ dodal zástupce primáře Foltin.

Kemp pro mediky pořádá pelhřimovská nemocnice dosud jako jediná v celém Kraji Vysočina. Příští rok ho rozhodně plánuje znovu zopakovat.