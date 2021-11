Sedmnáctiletý lupič zranil nožem taxikáře, s jeho autem pak havaroval

Mladík zastavil vozidlo taxislužby Škoda Superb v pátek přibližně půl hodiny před půlnocí na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Posadil se na místo za řidičem a nechal se odvést do Chotěboře. Zhruba po dvaceti minutách jízdy, v obci Rozsochatec, řidiče taxíku napadl nožem a způsobil mu vážné zranění ruky.

„Zraněnému taxikáři se podařilo zastavit a z vozidla utéct. Mladík se jej nejdříve snažil pronásledovat, ale taxikáři se povedlo uniknout, a tak se mladík vrátil do vozidla a odjel s ním,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Sedmačtyřicetiletý taxikář zastavil projíždějící auto, jeho řidič mu poskytl základní ošetření a zavolal policii. Na místo vyjela nejbližší hlídka policie a také záchranná služba.



„Zdravotníci převezli muže s vážným poraněním horní končetiny do nemocnice v Havlíčkově Brodě,“ popsala Čírtková. „V současné době je mimo ohrožení života,“ doplnila.

Mladík s odcizeným vozem pokračoval v jízdě směrem na obec Nová Ves u Chotěboře, kde v zatáčce z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a skončil v příkopu. Jeho nehodu následně nahlásil projíždějící řidič osobního auta.



„Na místo byla vyslána policejní hlídka, která kolem půl jedné v noci podezřelého mladíka zadržela a umístila ho do policejní cely,“ uvedla Čírtková.

Důvody pro vazbu soud neuznal

U mladíka policisté našli osobní věci taxikáře včetně mobilního telefonu. Při dopravní nehodě se mladík lehce zranil na hlavě, ale po ošetření ve zdravotnickém zařízení nic nebránilo jeho dalšímu pobytu v policejní cele.



“U mladíka policisté provedli dechovou zkoušku a test na drogy. Dechová zkouška vyšla negativní a test na drogy vykázal pozitivní výsledek na THC,“ zmínila Čírtková.

V neděli kriminalisté zahájili trestní stíhání a mladíka obvinili z loupeže se zbraní a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jako mladistvému mu hrozí až pět let vězení.

Vyšetřovatel podal podnět k vypracování návrhu na vzetí obviněného do vazby, okresní soud v Havlíčkově Brodě však návrhu státního zástupce nevyhověl. Trestní stíhání proto bude probíhat na svobodě.

„Kriminalisté nyní zjišťují, co bylo motivem činu, a nelze vyloučit, že by mohlo v průběhu dalšího vyšetřování dojít ke změně právní kvalifikace. K případu nebudeme až do ukončení vyšetřování poskytovat žádné další informace, abychom neohrozili účel trestního řízení,“ dodala policejní mluvčí.