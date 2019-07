Svému tělu a obličeji nedáváme nikdy tak zabrat jako právě v letních měsících. Na léto hubneme do plavek, shazujeme zimní osrstění, vlasy necháváme zbarvit světlým melírem a podobně. No řekněte, připravujete se takto snad i na zimu? Na jednu část však mnoho z nás zapomíná – rty. O ty je třeba starat se i přes zimu, ale v létě se pod vrstvami nejrůznějších barevných rtěnek „zapotí“ přece jenom trochu víc. Proto si alespoň jednou týdně dopřejte domácí peeling, který rty zbaví suchých šupinek i odumřelé kůže. A jako po každém jiném drsném peelingu, i rty na závěr rozmazlete zklidňujícím balzámem.

Propijte se k hebkým rtům

Voda tvoří až 70 % celkové hmotnosti lidského těla. Pokud tělu neposkytujete dostatek tekutin, trápíte ho nejen zevnitř (bolest hlavy, dehydratace), ale nedostatečný příjem čisté vody se odrazí i na rtech, které jsou najednou suché a popraskané. Doporučené množství denního příjmu tekutin se pohybuje kolem 2,5 litru denně, ale i tady dejte pozor. Pokud vám totiž rty otékají, může to být znamení, že máte tekutin naopak až moc.

I rty se spálí, aniž byste o tom věděli

Vysoké letní teploty dávají zabrat nejen našemu organismu, ale především kůži. V létě nejvíce trpí naše pleť, která musí bojovat s nánosem líčení, pocení a následnou suchostí. Právě suchá pleť je nejvíce náchylná ke vzniku vrásek, což se týká i okolí rtů. Nedostatečně chráněné rty jsou navíc to první, co si na slunci bez všimnutí spálíte. Může za to tenká kůže, skrze kterou proniká UV záření velmi rychle. Doporučujeme mít v kapse či v kabelce Blistex Ultra SPF 50+ s ochranným faktorem SPF 50+ proti UVA a UVB slunečním paprskům.