Jaká vůbec byla vaše cesta k tomu, abyste si právě toto naplno uvědomila?

Jsem introvert, a tak v čase, který trávím sama se sebou, nabírám energii. Myslím, že jsem to tak měla vždy, a když jsem v dospělosti naskočila do kolotoče povinností, postupně mi došlo, že jsem vyčerpaná, protivná a nespokojená. Proces změny u mě nastává až ve chvíli, kdy mi věci přerostou přes hlavu a dostanu se do momentu, kdy už nemůžu. To byly chvíle, kdy jsem v průběhu let dělala malé změny, které vedly k tomu, že dnes mám čas na podstatné věci a lidi včetně sebe.

Jak si máma čtyř dětí vyhradí čas sama pro sebe?

V různých fázích života se to mění, a to i podle věku dětí. Teď mám například dvouměsíční miminko, takže logicky volné chvíle trávím jinak a za všech okolností s miminkem. Dříve jsem si ale nedovolila vůbec odpočívat, neustále jsem svůj čas vyplňovala prací a péčí o děti. Musela jsem se naučit dovolit si to, i když to zní možná zvláštně.

Jak to vypadá v praxi?

Především jsem se naučila delegovat věci, které nutně nemusím vykonat já, na jiné lidi. A to jak v domácnosti, tak v práci. To znamená, že například pravidelný úklid domu už několik let nedělám já. V mém podnikání jsem si našla skvělou asistentku, která dnes zvládne spoustu věcí. Taky jsem se naučila říkat NE věcem, které opravdu nechci. Neplýtvám svým časem ani v pracovním, ani v osobním životě. Dříve jsem se snažila být hodná holka a vycházela jsem všem vstříc, dnes už se řídím svými pocity.

Co vám to dává?

Dočerpávám energii, hlavně po psychické stránce. Regeneruju. Mám čas uspořádat si myšlenky.

Jaké to má benefity pro vaši rodinu?

Když jsem spokojená a plná energie, jsou samozřejmě ­mnohem spokojenější i děti a muž. A nejde jen o můj vlastní ­volný čas, ale i o ten jejich. Každý jej potřebuje. S mým ­mužem se velmi vědomě občas odpojujeme, jinak bychom si lezli na nervy. On například jede na pár dní někam sám, tráví čas s kamarády a podobně. I na společných cestách si na půlden uděláme ­program odděleně, nebo si alespoň zajdeme na masáž. Být občas sám je ve vztahu stejně dů­ležité jako být spolu.

Co je podle vás varovným signálem, že by žena měla zvolnit, vypadnout ze svého běžného, většinou zběsilého tempa?

Častá únava nebo neurčitý pocit nespokojenosti. Protivnost na muže i děti. Když si to žena včas neuvědomí, často to pak vede k dlouhodobému stresu, člověk navíc ztrácí radost ze života a to může být spouštěčem horších psychických stavů a depresí nebo zdravotních problémů.

