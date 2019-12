_____________________________________________________________

Ruku na srdce, kdy naposledy jste se hlouběji zajímala o své finance? Tušíte vůbec, kolik přesně utratíte za potraviny a další nezbytnosti, sečetla jste si někdy poplatky za byt, telefon, půjčky a samozřejmě nejrůznější povyražení? Není to nic, co by kohokoli z nás bavilo, ale na druhou stranu, když svému hospodaření věnujete potřebnou péči, zjistíte, že by vám každý měsíc mohlo na účtu zbýt víc než dosud. Takže kalkulačku do ruky a hurá na to.

1. Sečteno, podtrženo

Základem všeho je mít přehled, tudíž si začněte vést domácí účetnictví. Pokud tam zapíšete opravdu všechny příjmy i výdaje, dostanete pravdivý obrázek, jak na tom ve skutečnosti jste, a hlavně odhalíte svá nejslabší místa. Většinou jde o pravidelná drobná vydání, která moc neřešíme. Příklad? Kupujete si kaž­dý den cestou do práce kávu? A teď si těch minimálně třicet korun vyná­sobte dvaceti pracovními dny. Překva­pivé, že? Každé větší vydání si většinou rozmýšlíme, ale ta drobnější tolik ne­evidujeme, přitom bývají nejzrádnější.

2. Revize všech úvěrů a pojistek

Často všem těm smlouvám a podmínkám půjček moc nerozumíme, a tak není na škodu dát je hezky na hromádku a odnést k nezávislému finančnímu poradci, který posoudí, zda jsou opravdu tak výhodné, jak nám tvrdili, když jsme si je brali. Po poradě s ním je můžete refinancovat, což znamená, že si je převedete k jinému finančnímu ústavu. Úspora může být velmi znatelná, ze­jména u větších závazků, jako jsou hypotéky apod. Někdy bývá i výhodné je sdružit do jedné. U pojistek zase může nezávislý poradce přijít na to, že si třeba platíte některá rizika úplně zbytečně, nebo že je pojistka příliš drahá.

3. Zůstaňte v plusu

Odborníci na finance doporučují, ­abyste si v ideálním případě nechávali každý měsíc stranou zhruba dvacet pro­cent příjmů. A vytvořili si tak do­statečnou finanční rezervu pro případ ztráty zaměstnání, nemoci apod. Co se týká úrazů či škod na majetku, tady se rozhodně vyplatí zvážit uzavření po­jistky, která vám nečekané výdaje pokryje a zachrání vás před případným poklesem životní úrovně. Kdysi se tomu trefně říkalo myslet na zadní kolečka, na což se v dnešní době, kdy jsou nejrůznější nabídky na úvěry téměř na každém rohu, často zapomíná. Ale nemělo by. Není samozřejmě nic špatného na tom, vzít si půjčku například na pračku, která se rozbila a vy na novou zrovna nemáte, ale než to uděláte, musíte vědět, kolik budete měsíčně splácet a za jakých podmínek. Na škodu není vyčíslit si, kolik zaplatíte celkem, tj. i s úroky a všemi dalšími případnými poplatky. A pokud je částka příliš vysoká, zvážit další možnosti – jiný peněžní ústav, popřípadě obchod, který nabízí prodej na splátky.

4. Koupit, nebo půjčit?

Bývalo zvykem vlastnit veškeré sportovní vybavení, ale pokud například jedete na hory jen jednou za rok, může být o dost výhodnější si lyže či snowboard půjčit. Jednak budete mít každý rok novější model, nemusíte řešit uskladnění a jednak si spočítejte, za kolik let se vyrovná částka za nové lyže půjčovnému. To samé platí i o dalších věcech – kolech, elektrokolech, paddleboardech atd. U dětského vybavení to platí dvojnásob.

5. Nikdo není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci

Vážně potřebujete šest stejných levných bílých triček? A ta lacinější vo­dovodní baterie, co jste nedávno koupili, se hned rozbila? Boty z tržnice se vám zničily už po prvním použití? Jenže nekupte to, když je to tak vý­hodné… Asi tušíte, co vám chceme naznačit a připomenout – investovat do kvality je zkrátka ekonomičtější v kaž­dém směru. Začněte tím, že si uděláte revizi v šatníku (schválně, kolik nenošených svetrů, sukní či bot tam obje­víte?), poté vyházíte, nebo spíš darujete či prodáte vše, co nenosíte, a založíte ho jen na kvalitních, dobře kombinovatelných kouscích. Do takto nastaveného šatníku se vám totiž už nebudou hodit bláznivé, levné a často nenosi­telné kousky, koupené v lehkém pomatení smyslů. Stejně uvažujte i při zařizování domácnosti – heslo, že „méně je leckdy více“, platí i zde