Ryby (19. 2. – 20. 3.)

Pro Ryby je březen obecně velmi úspěšným měsícem. Možná jen v období od 5. do 10. března se vám může zdát, že vám především některé úřední záležitosti nejdou od ruky, nebo že se nedokážete rychle zorientovat v nových situacích. Láska: Na milostném poli se vám daří velmi dobře. Do vztahů vstupuje jak vášeň, tak stabilita, a nezadaní dokonce získají naději na trvalý a láskyplný vztah. Peníze: Do 10. března si všechny investice řádně ­promyslete a rozhodně nepodepisujte žádné závazné smlouvy. Práce: V profesní oblasti můžete zažít drobné nervové vypětí. Možná je toho na vás moc a hodila by se kratší dovolená.

Beran (21. 3. – 19. 4.)

Začátek března může být pro mnohé Berany frustrující. Docházejí vám síly a energie. Nedočkavě vyhlížíte vstup Slunce do svého znamení ve třetí dekádě měsíce, kdy se zhluboka nadechnete a slunce vám rozproudí krev v žilách. Do té doby byste si měli uvědomit, že mnoho problémů je jen ve vaší hlavě a ve skutečnosti neexistují.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

První polovina března přinese změny, nápady a novou energii. Nebojte se ničeho, chce to jen odvahu vykročit směrem k novým výzvám. Bude se vám dařit v lásce a partnerských vztazích. Také finance mohou vzkvétat, ostatně jako vy. Toto období vám zkrátka svědčí.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

V tomto období na vás bude „naloženo“ především v práci. Až získáte pocit, že víc už nezvládnete. ­Pracovní činnost si rozložte do více dní. Pílí a systematičností dojdete k cíli a vše se vám podaří dotáhnout ke zdárnému konci. O co to máte těžší v pracovní oblasti, o to lehčí to je v rodině, kde zažijete mnoho milých chvil.

Rak (21. 6. – 21. 7.)

První dva březnové týdny budou pro vás dobou budování a spojování. Zatou­žíte „dát dohromady“ lidi a ­záležitosti, které moc spojit nejdou, ale vám se to díky vaší empatii může podařit. Čeká vás stěhování nebo ­vylepšování ­bydlení. Zdobí vás kreativní nápady, které po­sunou vaše záležitosti kupředu.

Lev (22. 7. – 22. 8.)

V prvních březnových dnech možná zažijete komunikační tíseň. Budete mít pocit, že vám nikdo nerozumí, nebo že se vzájemně nechápou lidé kolem vás. Vám se ale může podařit věci rozpohybovat a vnést světlo do všech ­nejasností. Dařit se vám bude v lásce a partnerských vztazích. Rozdávejte lásku a říkejte lidem kolem sebe, že je máte rádi.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Píle, systematičnost a trpělivost vás spolehlivě dovedou k cíli i v prvních březnových dnech. Vaše vrozená ­schopnost všechno dokončit vás jako obvykle vytáhne i z pěkné šlamastyky. Možná se s někým rozloučíte, možná někoho důležitého potkáte. Tento člověk vám do života vnese změnu a radost. V lásce máte šanci prožít klidné období.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

Začátek měsíce bude příznivý. Nabídne vám nové příležitosti a životní šance. Možná budete trochu rozmrzelí, že se záležitosti nehýbou dostatečně rychle, ale buďte trpěliví. Po 10. březnu se vše dá do pohybu. Dařit by se vám mělo v milostných vztazích.

Štír (23. 10. – 21. 11.)

První březnové dny mohou být pro vás náročné, ale máte šanci problémy úspěšně vyřešit a domluvit se s druhými lidmi. Investujte do vztahu především svůj čas, v budoucnosti vám to partner stonásobně oplatí. V polovině měsíce vás čekají cesty za dobrodružstvím. Očekávejte i podporu od přátel.

Střelec (22. 11. – 20. 12.)

Nový měsíc vám přináší nové začátky, hlavně v partnerských vztazích a lásce. Ve společnosti můžete potkat někoho velmi zajímavého a milého, nebudete si však jeho náklonností jistí, a tak budete upadat do pochybností a nejistot. Po 10. březnu se mnohé vyjasní a pravda se ukáže. Další dny se nesou v duchu spokojenosti a duševní rovnováhy.

Kozoroh (21. 12. – 19. 1.)

Začátkem měsíce možná prožijete lehkou nervozitu. Nepřichází očekávaná odezva, cesta se neotvírá tam, kde byste sami sebe rádi viděli. Navíc vás mohou dostihnout menší mrzutosti z minulosti, které bude nutné řešit. Mohou se týkat majetku a peněz. Ničeho se nebojte, řešení najdete, a nejspíš to bude řešení přímo šalamounské.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

První březnové dny se nesou v ­duchu objevování vnitřní síly, introspekce a plánování budoucnosti v mnoha oblastech. Poznáte, objevíte, možná si doslova „osaháte“ nové věci. Dobrá rada pro tyto dny: Zbytečně se nerozčilujte a nevyvíjejte úsilí, kde je to ­zbytečné. Neplýtvejte energií, cesty se vám po 10. březnu ukážou samy. ν