Kdo je Ivana Hrušková?

Akční žena, která ráda poznává nové sporty a příležitosti. V duchu hesla: „Doba si žádá akci.“ Ví, že život se nezastaví, problémy neutečou. Do všeho se vrhá naplno a přitom s lehkostí a humorem. Věříme, že bude inspirací i pro vás.

Ivo, jak se žena jako vy dostane ke golfu?

Byla to absolutní náhoda, vůbec jsem to neplánovala. Již dlouho hraji tenis a asi před sedmi lety jsem se rozhodla vylepšit (nejen) svou techniku s trenérem. A můj skvělý trenér Jaroslav Petr je zároveň i trenérem golfu a jeho vášnivým hráčem. Přišlo mi to zvláštní, neboť jsem měla v sobě zarytý názor, že golf možná budu hrát někdy v době, až nebudu moct běhat na kurtu, tedy až ve vyšším věku. Vždy jsem měla zažito, že je to sport nudný, pro důchodce. Proto mě překvapilo, že někdo o 5 let mladší a tenista k tomu může být do golfu tak zapálený, a zajímalo mě to. Neustále jsem se ho na golf vyptávala, až jsem dospěla k první zkušební lekci golfu. A jak mi říkal můj trenér: „Buď tě to nadchne, nebo nechá chladnou...“ První varianta byla správně již po první lekci.

Proč právě golf? Čím vás učaroval?

Prvně bych vyzvedla, že je to neskutečný relax, kdo nezkusil, neuvěří. Člověk je na čerstvém vzduchu v přírodě a krásném prostředí, což samo o sobě už samozřejmě nabíjí. Navíc je golf velmi (nejen) technicky náročný, tudíž vyžaduje maximální soustředěnost a bytí v přítomném okamžiku, takže člověk opravdu musí vypnout a zapomene na vše. Dalším momentem je to, že soupeříte pouze sám se sebou, takže není prostor na výmluvy a hodně se o sobě dozvíte, je to opravdu výzva. Navíc je to i sport společenský, takže můžete strávit příjemný den ve společnosti podobně laděných lidí a večer padnout únavou a štěstím z podařených ran.

O golfu se často hovoří jako o rodinné aktivitě či sportu pro všechny. Jak je to ve vašem případě? Zapojujte rodinu, přátele a společně trávíte golfový čas?

V této oblasti tedy úspěšná nejsem a tuším, že nejen já. Ačkoliv o golfu vždycky hezky a nadšeně mluvím, nalákat rodinu či přátele se mi moc nedaří. Ze svých zkušeností vím, že to není jen můj případ.

Co byste doporučila ženám, které chtějí s golfem začít?

Pokud vás to alespoň trošku láká, běžte a golf prostě zkuste, nebojte se. Ideálně s někým, komu důvěřujete, umí to a je trpělivý. A když začínáte, zažijete spoustu legrace.

Červen patřil na celém světě golfistkám. Co byste ženám popřála?

Přeji všem ženám odvahu a radost ze zkoušení nových věcí, spoustu krásných zážitků na golfu a hlavně užívejme si své ženství a energii s ním spojenou každý den. Bez nás žen to v životě nejde a na golfu už vůbec ne!

Více na bavsegolfem.cz