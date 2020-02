První díl bezkonkurenčně NEJSTARŠÍ ČESKÉ TALK SHOW byl odvysílán 24. listopadu 1990, v roce 2020 tedy tento tradiční pořad Českého rozhlasu oslaví 30 let svého trvání. V Evropě není jiný podobný formát, který by byl takovou dobu bez přestávky vysílán v přímém přenosu každý týden, nepřetržitě, a to prakticky pouze ve dvou moderátorech. Od začátku do roku 2004 byl jeho průvodcem Tomáš Sláma, od podzimu 2004 jej moderuje Aleš Cibulka. Ten navíc v únoru 2020 oslaví 20 let svého působení na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.

Na počest těchto výročí se Tobogan rozjede po celé České republice za svými posluchači. Od ledna do října navštíví všechny naše kraje, v listopadu pak vyvrcholí z moravské metropole Brna a vzápětí 28. listopadu 2020 dvouhodinovým přímým přenosem z pražské Lucerny.