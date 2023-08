Kampotský pepř – nejchutnější pepř na světě

Tak takový je Kampotský pepř od www.pepperfield.cz

1. Jak se stane, že dokáže pepř tak skvěle chutnat?

Na světě je každý rok vyprodukováno 800 000 tun pepře, převážně v Indii a Vietnamu. Tam se pepř vyrábí většinou s pesticidy a na velkofarmách. Kampotského pepře z Kambodži je každý rok pouze kolem 80 tun, protože je pěstován převážně malými farmáři, je sbírán ručně kuličku po kuličce a je pěstován výhradně organicky. To vše má vliv na kvalitu, chuť a benefit pro zdraví. Český projekt .pepper..field navíc všem svým farmářům platí jako jediný na světě 100% fair trade částku přímo na ruku, díky čemuž mají farmáři prostředky na zdravotní péči, školné pro děti či rozšiřování farem.

Všechny druhy pepře pochází z jedné rostlinky, která může být vysoká až 15 metrů a jejíž pepř je vždy nejdříve zelený. Ze zeleného pepře se po usušení získává černý ale když počkáte až zrnko ze zelené dozraje na sluníčku na oranžovou barvu, po posbírání je z něj sladký červený pepř. Právě ten je považován za kambodžský klenot, protože málokterá země na světě jej dokáže vyprodukovat. Zrníčka červeného Kampotského pepře jsou krásně sladké, můžete je použít i na sladké pečení či do koktejlů – je plný fruktózy ze sluníčka a voní a chutná po jahodách, lesních plodech a květech růže!

2. Je kvalitní pepř i zdravý?

Je! Pomáhá na dýchací sytém, krevní oběh, pro zrychlení metabolismu a je to dokonce přírodní afrodiziakum. Je dobrý na srdce i na bolesti hlavy a díky velmi vysokému obsahu piperinu je skvělý s kurkumou na imunitu, ale také třeba jako mazání na revma, pokud si z něj vyrobíte mastičku.

3. Pepř, který získal gastronomického Oscara a je luxusním dárkem

Každou barvu Kampotského pepře – černý, červený, bílý, lyofilizovaný, fermentovaný či čerstvý zelený – nikdy nemíchejte – pokud totiž mate kvalitní koření, každá z barev je chuťově tak výrazná, že se hodí na jiné typy pokrmů.

Právě lyofilizovaný Kampotský pepř, který vyvinul .pepper..field, získal tzv. Gastronomického Oscara a stal se jednou ze 14 nejlepších delikates světa – získal tzv GOLDEN FORK, ocenění od GREAT TASTE, které značí naprosto výjimečnou kvalitu a chuť produktu. Všechny ostatní čerstvé pepře od tohoto českého projektu získali v letošním roce 3 hvězdy GREAT TASTE za naprosto výjimečnou chuť také.

Pokud se rozhodnete jejich Kampotský pepř darovat jako dárek, pepř balí do nádherných dárkových sad ručně kompletovaných v ČR do českého skla a dřeva, s nádhernými mlýnky se zárukou 25 let na mlecí mechanismus. K tomu nabízí i gravírování jména či vzkazu do každé dárkové krabičky, aby byla výjimečným a personalisovaným dárkem na míru.

