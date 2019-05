Ingredience 200 ml zakysané smetany

250 g měkkého tučného tvarohu

150 g moučkového cukru

300 g borůvek

1. Zakysanou smetanu smícháme s tvarohem a cukrem. Dobře vyšleháme.



2. Borůvky očistíme a rozmixujeme. Vmícháme je do tvarohu se zakysanou smetanou. Krém dáme do kovové misky a uložíme do mrazničky. Po 15 minutách zmrzlinu promícháme a pak ještě alespoň 3x, než začne krém úplně tuhnout.

3. Po ztuhnutí (asi za 6 hodin) vyndáme zmrzlinu z mrazáku a uložíme ji na 15 minut do chladničky. Pak ji pomocí naběračky na zmrzlinu naporcujeme na kopečky, které dáme do vaflových kornoutků nebo misek. Ihned podáváme.