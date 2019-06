Nadávání rodičům

Je přirozené, že v dospívání jsou rodiče tím nejhorším, co nás mohlo potkat. Většina z nás si to myslela. Neustále něco přikazovali a zakazovali. Kvůli tomu jsme na maminku a tatínka byly škaredé, drzé. Často z našich úst vyšlo něco hodně nepěkného. Je zvláštní, že i když to jsou desítky let, stále vyhrocené situace vidíme jakoby to bylo včera. Dnes svých slov litujeme. Kéž by ta doba šla vrátit. Nejde, bohužel. Až příště uvidíte své rodiče, pevně je obejměte. Ukažte jim, jak moc je máte ráda! Můžete jim i říci, že jsou ti nejlepší rodiče na světě, což bezpochyby jsou, jen nám ten fakt došel později.

Posmívání se ostatním

Být v cool partě znamenalo, najít si slabší oběť a z té si utahovat. Většinou se jednalo o jedince odlišujícího se od ostatních. Mohl/a mít vadu řeči, neznačkové oblečení, trapný účes, pár kilo navíc, … Ten to pak od ostatních krutě schytával. Nejčastější jev školních let, který nás později mrzí. Pokud máte na svém kontě obdobný škraloup, zkuste dotyčného/dotyčnou najít na sociálních sítích a omluvit se mu/jí. Ač je to dávná minulost, na odčinění neřestí není nikdy pozdě.

Vyhazování odpadků do přírody

To si tak sedíte v parku, bavíte se s bandou přátel, popíjíte, najednou je lahev prázdná. Teď vyvstává záludná otázka, kam s ní? Měla by skončit v odpadkovém koši, jenže vstát, jít ji vyhodit do koše je tááák trapné. Šup s ní na zem. V mládí nám to přišlo jako velká frajeřina. Dnes, když jdeme do přírody, vidíme hromady odpadků, kroutíme nevěřícně hlavou. Kdybychom tehdy měly více rozumu… Jen škoda, že mnoho dospělých se stále chovají jako “puboši” a nadále odhazují bordel, kam se jim zamane.

Kouření

Kdo na základní a střední škole nekouřil, nebyl dost “krutej”. Tehdy jsme o škodlivosti na zdraví vůbec nepřemýšlely. Důležité bylo naučit se správně šlukovat, bez povšimnutí ukradnout rodičům cigaretku a zajistit, aby z nás doma necítili charakteristický zápach. Některým z nás nešvar z mládí zůstal dodnes. Je obrovská škoda, že kvůli dávné frajeřince se z nás staly závislačky, jež se kouření nemohou zbavit.

Holení obočí

Mít obočí ve tvaru obraceného znaku známé sportovní značky Nike bylo v minulosti nutností. Za pomoci žiletky tak vznikalo obočí zvláštních tvarů. Občas připomínalo housenku v poskoku. My jsme i tak byly přesvědčené, jak sexy a moderní jsme. Tehdy možná, ale teď činu litujeme. Místo krásného hustého obočí máme kostrbaté linky, kterým se již nechce dorůst. Dokreslujeme ho, necháváme si chloupky vytetovat, zkrátka vracíme se do časů, kdy jsme měly úsměvného “brežněva”. Teď už nám nezbývá nic jiného než doufat, že se holení obočí dostane opět do módy.