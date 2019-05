Přestože určitou míru narcismu si v sobě nese každý z nás, u některých lidí překračuje hranici normálnosti. To, že je chování vašeho protějšku přinejmenším „zvláštní“, většinou zjistíte, až když už s ním máte navázaný bližší vztah.

Potkala jste někoho, kdo hýří sebevědomím, nic pro něj není problém, všechno chce mít nejlepší, všeho chce mít nejvíc a taky to, podle svých vlastních slov má? Ohromuje vás svými znalostmi? Máte pocit, že jste setkala veledůležitým člověkem, bez nějž by se svět přestal točit a jehož názor je ten jediný správný? Pak zbystřete.

Jeho okolí ho možná vnímá jako milého, slušného a pracovitého člověka, zřejmě je to ale kvůli tomu, že si nikoho nepustí k tělu. Narcis nemívá přátele. Obklopuje se pouze takovými lidmi, se kterými může manipulovat a které může využívat.

Iluze jménem pan Božský

Narcis touží po obdivu a zpočátku i vás zahrne lichotkami a vyznáními, jak z červené knihovny. Můžete mít dokonce pocit, že jste právě narazila na „pana Božského“. Jenže když vám vyznává lásku, dělá to jen proto, aby také slyšel, jak ho milujte. Snaží se vás manipulovat tak, abyste udělala všechno proto, aby on byl šťastný.

Ano, on si o sobě myslí, že je božský. Ve skutečnosti je bohorovný. Velmi často své city projevuje veřejně, tak, aby i okolí vidělo, jak moc vás miluje. Pak si můžete těžko stěžovat. A stěží odmítáte různé laskavosti, o které vás žádá.



Čtyřicetiletá Hana měla štěstí, že její poslední známost byl muž sám sebou tak posedlý, že to rozpoznala po velmi krátké době a začínající vztah ihned ukončila. „Vyprovázel mě na vlak. Připadalo mi hezké, že se mnou jde až na nástupiště, nese mi tašku. Pak vlak přijel, já jsem nastoupila a měla jsem místenku u okna směrem k nástupišti, kde on stále čekal, než vlak odjede. Jenže můj spoj stál ve stanici déle a můj „božský“ mi neustále posílal vzdušné polibky, chytal se za srdce a volal Miluji tě… samozřejmě to viděli i ostatní cestující a mě bylo nesmírně trapně. Když jsem ho pak požádala, aby se podobných projevů na veřejnosti zdržel, že mi to nebylo příjemné, následovala ublížená scéna a vyhrožování rozchodem. Ten také vzápětí nastal.“

Já a zase jen já

Narcis miluje. Miluje skutečnost, že váš život je o něm. Vy řešíte jeho problémy a foukáte bolístky. A bez ohledu na to, co všechno pro něj děláte, nikdy nebudete mít pocit, že se cítí dostatečně dobře, doceněn, respektován a dost milován. Ať uděláte cokoli, nikdy to nebude stačit.

Miluje pocit, že jste jeho majetek. Miluje, když krmíte jeho ego a věnujete mu plnou pozornost. Miluje pocit, že má nad vámi moc a dokáže vás přinutit, abyste neustále dokazovala a obhajovala svou oddanost, loajalitu a lásku. Miluje, když vás může kritizovat a vysmívat se vám. Kritizuje vaší rodinu, přátele, vysmívá se vašim zájmům. To všechno narcis miluje. Vy mezi jeho láskami nejste.

Změna není možná

Lidé trpící narcistickou poruchou osobnosti nikdy nepřipustí, že mají problém. Naopak. Jsou přesvědčeni o své dokonalosti. Veškeré své chování a jednání podřizují touze vypadat před ostatními výjimečně. Pečlivě si budují image schopných a úspěšných lidí se zářnou budoucností.

Když se pokusíte o námitku, potrestají vás. Buď se začnou chovat chladně a lhostejně nebo jsou agresivní. Vyvolají ve vás pocit viny nebo strachu. Nebo obojího. Jsou to zdatní manipulátoři. Dokážou zpochybnit každý váš názor, myšlenku, nápad. Milují pocit, když o sobě pochybujete, protože oni v tu chvíli vyčnívají. Nikdy se nezajímají o váš život, o vaši práci. Každý rozhovor stočí na sebe. Často dávají najevo, že si jejich lásku musíte zasloužit.

Narcise není jednoduché poznat. Ale jedna věc ho prozradí spolehlivě. Narcisté nemají smysl pro humor a sebeironii. Takže až potkáte dokonalého džentlmena, který se sám sobě neumí zasmát a vás nedokáže rozesmát, zbystřete. Možná jste narazila na muže, který se stejně jako mladík z řecké báje zamiloval sám do sebe. A zahubilo ho to.