Opakování jedné věci stále dokola

V tomto mají pánové pravdu. Ženy jsou expertky neustále omílat stejnou věc dokola. Je jedno, jestli ho milým tónem prosíte o výměnu žárovky měsíc v kuse, třikrát se ho během hodiny zeptáte, jestli nemá hlad, nebo při každé hádce hystericky zmiňujete situaci, jež jste už dávno řešili, výsledek je stejný. Drahé polovičky zase musejí poslouchat to, co už jednou slyšeli a odpověděli. Proto si zapamatujte, jednou a dost. Jinak hrozí, že se na vás partner jednoho krásného dne urve a bude zle. Naštvaná budete hlavně vy, přitom si za to můžete sama.

Druhá matka

Ona: “Miláčku, vezmi si mikinu!” On: “ A je mi zima, nebo jdeme domů?” Známý vtip, který je ovšem ze života. Mateřský pud ukrytý v každé ženě z nás dělá matky i těm, co už jednu mají. Opravdu svému muži nemusíte diktovat, co má, nemá nosit, jaký účes je pro něj nejvhodnější, kdy je čas jíst. Jsou to už velcí kluci, co se umí sami rozhodnout, ač vám to možná nepřijde. Pokud děti nemáte, pořiďte si pejska či kočičku, o ty pečujte. Odstraníte tak jeden z neduhů, jež muži nesnáší.

Jestli chcete být jeho matkou, nedivte se, že se a vás občas utrhne. Stejně jako to dělával u své opravdové maminky.

Ach, to věčné mluvení

Věc pro ženy přirozená, pro muže deptající. Zkuste občas mlčet, užívat si společné chvilky bez štěbetání, řešení nesmyslů. A hlavně, když je váš partner potichu, neznamená to, že se něco děje. Jen zkrátka nemá náladu klábosit, řešit nový vztah vaší kamarádky Aleny. Určitě ho nelámejte do konverzace. Nechte ho prostě být.

Zkuste tu a tam méně mluvit!

Jen a jen uklízení

Jistě jste za poslední dobu několikrát vnitřně řešila, jak intenzivně pulírujete, a stejně je to k ničemu. Máte pravdu. Je jen potřeba si to uvědomit. Častým uklízením se okrádáte o drahocenný čas, který lze trávit efektivněji. Zkuste polevit ze svého tempa, pamatujte, všeho moc škodí. Ničíte nejen sebe, ale také zbytek rodiny. Nebaví je totiž poslouchat vaše věčné kibicování. Navíc to k ničemu nevede! Manžel stejně po sobě talíř neumyje, děti pod skleničku podložku nedají, atd. Neupřednostňujte pořádek před důležitějšími věcmi. Partnery právě toto dohání k šílenství. Schopnost odmítnout pozvání na pivo kvůli úklidu domácnosti, protože teď nastal ten správný čas vyluxovat a vytřít. Jindy to prostě nejde… Vám by se také určitě nelíbilo, kdybyste svou lásku vyzvala k procházce, on by se vymluvil, že musí vyleštit “palubku” v autě.

Ujišťování

Potřeba slyšet, že mu ten koláč chutnal, že nám to sluší, že nejsme tlusté, … Ženy prostě ujištění k životu potřebují. Od mužů se ho však nedočkáte, pokud si o něj neřeknete. Což je další věc, kterou páni nemají v lásce. Nechápou, proč potřebujeme neustále slyšet jejich názor. Mimo to, běda, když není v pozitivním duchu. Opačně pohlaví to má zkrátka nastavené jinak, jednoduše, něco se mu nebude líbit, řekne to. Ano, tak snadné to je. Naše drahé polovičky zkrátka nemají složité smýšlení jako my. Což jim můžeme závidět. Až tedy budete chtít vědět, zdali vám ty nové šaty lichotí, pošlete fotku kamarádce, ta bude mít pochopení…

Netrestejte ho tichou domácností, ani odmítáním sexu!

Extrémní vztahovačnost

Vztahovačnost je vlastnost opravdu nepříjemná, s tím se nedá jinak, než souhlasit. Jak byste se asi cítila, kdybyste po svém boku měla osobu, které byste se bála cokoliv říct, abyste ji náhodou něčím neurazila. Přesně tak to vnímají pánové. Mají za to, že ženy si vždy vše vyloží po svém, opačně, než bylo myšleno. Navíc, aby toho nebylo málo, se ke všemu ještě urazí a nastolí tichou domácnost. Pokud i vy disponujete vztahovačností, dělejte s tím něco.



Pomlouvání

Říká se, že nic nepotěší ženu více, než lichotka od dámy druhé. Což je pravda. Důvod je prostý. Ke všemu máme neustále průpovídky, nic nám není dobré. Na každém dokážeme něco najít, to následně pomluvit. Pánové to vnímají, ač si myslíte, že ne. Mezi námi, dost je to štve. Proto si připomínky na protijdoucí osobu stejného pohlaví nechte od cesty. Jestli chcete partnera šokovat, něco na slečně pochvalte. Bude v šoku a vy stoupnete v jeho očích.