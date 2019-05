Heidi Klum zanedlouho oslaví své 46. narozeniny. I přesto, že už dávno není mladicí, svým vzhledem by do kapsy by strčila kdejakou „dvacítku“. Buďte jako půvabná modelka a nebojte se vyjít z davu, především, co se módního stylu týče. Nahlédněte do šatníku Heidi a inspirujte se od světové proslulé krásky.