Máme recept i spicy ingredience na roztančenou party, co nekončí

Ready to dance – # outfit inspo

Adéla (@adelasponerova) má na sobě: šaty, Diesel, brýle, Bershka, kabelku, Juicy Couture (zalando.cz)

Adam (@ageofadonxs) má na sobě: top, Jaded London, kalhoty, Diesel (zalando.cz)

Michaela (@michaelafenkl) má na sobě: top, Even & Odd, džíny, Diesel, tenisky, Vans, brýle, Icon Eyewear (zalando.cz)

Anna (@anna.puric) má na sobě: top, Rokh, kalhoty, The Ragged Priest (zalando.cz)

Pam (@pam.rabbit) má na sobě: top, The Ragged Priest, kalhoty, Freaky Nation (zalando.cz)

Alex (@alexsedlackova) má na sobě: bundu, sukni, vše SomethingNew (zalando.cz)

Tom (@iamtomsean) má na sobě: bundu, džíny, vše Levi’s (zalando.cz)

Vanessa (@vanessapaskevyc) má na sobě: top, Juicy Couture, kalhoty, The Ragged Priest, boty, Guess (zalando.cz)

Adéla (@adelachloe) má na sobě: top, Fiorucci, kabelku, Diesel, džíny, Bershka (zalando.cz)

Kristina (@kristinakasparova) má na sobě: šaty, Bershka, pásek, Vanzetti (zalando.cz)

Tereza (@terezamarievaltova) má na sobě: šaty, Jaded London (zalando.cz)

Nepsaný dress code Y2K všichni intuitivně splnili perfektně. Styl přelomu milénia se díky styling corneru Zalando připomínal nejen z repráků, ale hlavně v outfitech všech v klubu, kde se to hemžilo fun doplňky, nízko posazenými XXL jeans a cool topíky, za které by se nestyděly ani holky z Destiny’s Child.

Energii na několikahodinový maraton tance na naší pre-party v boudoiru doplňovali všichni zodpovědně. Po ruce jim byly všechny příchutě TIC TAC, které se pak staly hlavním aktérem impromptu choreografie na Shake it! od Kaye Flocka. Go bananza!

Nejvytrvalejší Cosmo jezdci tančili až do čtvrté ráno!

Ready or not, here I come! Pam Rabbit využila šikovných rukou týmu Wellaflex.

Na party v teniskách, nebo na podpatcích? To často bývá docela dilema. Ve stylových botách ECCO ho až tak moc řešit nemusíte – všechny typy jsou super pohodlné, což do jednoho potvrdili i tanečníci na Guilty Pleasures, kteří v nich odtancovali celou party. Kdo je neměl na nohou, mohl je obhlížet aspoň na výstavce – art pieces!

Zadání: „Chci objem, co vydrží házení sem a tam celou noc.“ Nic, co by tým WELLA nezvládl. Shakiry i Beyoncé tvořili na počkání. O cool make-up jako z coveru alba Ciary se zase postaralo NOTINO a sladký final touch zajistila vůně COACH.

Společné přípravy před party probíhaly v Cosmo boudoiru v OD Kotva. Sladit se s odlesky disko koule umí snad jen Sharlota!