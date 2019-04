1. Obvod o 5 cm menší

Během vašeho života se velikost a tvar poprsí mnohokrát změní. Souvisí to se změnami hmotnosti, těhotenstvím, antikoncepcí, medikací, pubertou, menopauzou i dietou. Kdykoli si kupujete novou podprsenku, změřte se. Obvod by neměl být příliš volný. Klidně o 5 cm menší. Je totiž nutné počítat s elasticitou materiálu a postupným povolením.

2. Neleze nahoru?

Zadní část podprsenky by se vám neměla sunout nahoru. Musí být uprostřed zad, ne níž ani výš. Pokud chytíte zapínání podprsenky a natáhnete směrem od páteře, měl by vzniknout prostor maximálně na dva prsty. Pokud ji natáhnete více, pak je obvod příliš velký. Novou podprsenku byste měla zapnout na nejvzdálenější háčky a cítit, že prádlo pevně sedí. Zapnete-li ji na háček nejtěsnější, pak sice prádlo sedí, ale postupem času, až prádlo povolí, už nebudete mít kam dál zapínat.

3. Ramínka se nesmějí zařezávat

Špatná podprsenka neposkytuje správnou oporu vašemu poprsí, a tak veškerá jeho váha visí na ramínkách. Ta se pak velmi ráda zařezávají do kůže. U správné podprsenky mají mít ramínka jen doplňující funkci, ale neměla by být tím hlavním, co vaše poprsí drží.



4. Když se košíček krabatí

Ženy, které chtějí docílit push-up efektu, často volí menší košíčky v naději, že jejich natěsnaná prsa v nich budou vypadat sexy. Bohužel menší košíčky vám vytvoří efekt dvojitých prsou. Budou totiž přes horní lem přetékat. Prsa musejí být v košíčku v rovině. Košíček by se také neměl krabatit. Pokud se krabatí na špičce, zvolte košíček větší, aby ho prsa správně vyplnila.

5. Nezařezávající se kostice

Kostice by měla přesně kopírovat měkkou tkáň prsu po celé délce. Správně končí až u podpažní jamky. Pokud tomu tak není, pak může způsobovat otlaky a nepříjemné pocity při nošení. Když si podprsenku sundáte a vidíte začervenalá místa v měkké tkáni prsa, je to špatně a s velkou pravděpodobností máte malý košíček. Když můžete pod kostici pohodlně vsunout dva až tři prsty, pak máte malý košíček.

Rada na závěr: jak prát podprsenky

Dobrá podprsenka je jako dobrá kamarádka – prostě vás podrží. Jak se o ni starat, abyste se s ní nemusela loučit už po půl roce? V první řadě ji vyperte. A to ještě před prvním nošením. Textilie se vyrábějí za použití poměrně vysokého množství chemických látek, a proto byste měla každý kousek ihned po zakoupení vyprat. K praní volte pouze tekutý prací prostředek určený na spodní prádlo, voda nemá přesáhnout teplotu 30 °C.



Podprsenka by měla být zapnutá a umístěná v sáčku na praní. Nikdy podprsenku neždímejte a nepřidávejte aviváž, která poškozuje vlákna v jemných materiálech. Podprsenka by pak rychle ztratila svou funkčnost. Sušte ji položenou na sušáku nebo pověšenou za střed, ale pozor – nikdy by neměla přijít do styku s přímým sluncem, ani s přímým zdrojem tepla.