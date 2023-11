Horoskop pro každé znamení na 45. týden roku 2023

Beran

Náhody hrají pro vás, nepochybujte o tom. Posun ve vztahu bude hodně příjemný. Možná víc romantiky by neuškodilo, ale je zde upevnění a porozumění. Více se nad vztahy zamyslíte, ujasníte si, co a jak změníte.

Býk

Naplánovali jste si dost aktivit a podle toho nasadíte tempo. Není dobré vás z něj vytrhávat. To ale dotyčný pochopí až poté, co se tak stane. Partner dostane hodně úkolů, navíc nastíníte změny v denním režimu. Budete důslední.

Blíženci

Stále se vrací myšlenka, že něco by mohlo být lepší, než je. Že někde se vám nedostává zasloužené pozornosti. Sami se postaráte o zábavu, patřičně na sebe upozorníte. Ne všechny nápady budou skvělé. Ale něco se opravdu podaří.

Rak

Komunikace vám jde více než jindy. Rychle vyřídíte, co je potřeba a domluvíte užitečná setkání. Rodina vás ničím nezaskočí, děti mohou být důvodem k hrdosti. Ovšem, možná vás inspirují ke změnám, které jim nachystáte.

Lev

Ve financích je štěstí na vaší straně. Cokoli děláte, výsledky budou skvělé. Jednání proběhnou úspěšně. Velkou pozornost věnujete domácímu prostoru. Tam úspěch nebude přímočarý. Dostaví se ale hned poté, co překonáte pár překážek.

Panna

Chvilka přemýšlení a pak jednoznačně až razantně vykročíte plánovaným směrem. Setkání s novými lidmi bude přínosné, inspirující. Vystavíte si krásné plány do budoucna. Zbytek týdne pak budete bloumat, co všechno vám chybí k jejich naplnění.

Váhy

Lehká manipulace vám jde, ovlivníte druhé tak, abyste mohli něco zrealizovat. Finance vám mohou trochu rušit jinak klidné flow. Spočítáte si úkoly a čas, který máte k dispozici. Pozor na chaotickou reakci. Soustřeďte se, dáte to.

Štír

Signály, které vysíláte k partnerovi jsou poněkud matoucí. Chvíli je všechno dobré, vzápětí nevíte, co řešit dřív. Pracovně si vyladíte komunikační kanály. Vaše strategie bude posílená minulou zkušeností. Důvěra ve vlastní schopnosti naroste.

Střelec

Jestli vám říkají, že jste šikovní a milí, uvěřte tomu. Zapomeňte na hlas ve své hlavě a soustřeďte se na přítomnost. Vědomý přístup v každém okamžiku vám zpevní krok. Vlastní proměnu si začnete pomalu sami uvědomovat.

Kozoroh

Co jste minule nedotáhli, to vás teď dožene. Na všech frontách budete centrem pozornosti. Povedete lidi pevně, s jistotou sobě vlastní. Nikomu nepřiznáte, jak vás to vyčerpalo. Není potřeba. Naberete sílu neobvykle rychle.

Vodnář

Jste v tempu, kdy už těžko rozeznáváte, co jde hladce a kde táhnete práci i za druhé. Máte naloženo, a komunikací to rozhodně nevyřešíte. Také domácí prostor je plný různých požadavků. Budete se snažit je plnit. Na sebe zase zapomenete.

Ryby

Nic kolem se nezměnilo. Jen vy sami si více věříte a přes překážky kráčíte celkem svěže. Uvědomte si svou sílu. Když si budete věřit, prosadíte si i ty nejodvážnější sny. Pozor na sklon hodnotit se. Buďte k sobě shovívaví jako k druhým.