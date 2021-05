Retro akce Graven vstupuje do předběžného přístupu

Střílečka Graven chce být duchovním nástupcem série Heretic a Hexen (viz náš článek). Graficky sice příliš neoslní, pod její rozpixelovanou grafikou se ovšem skrývají i moderní mechanismy, jako je veliká nelineárnost příběhové kampaně nebo pokročilá fyzika, která má umožnit vskutku kreativní destrukci. Vedle akční složky se můžete těšit na náročné environmentální hádanky a opatrný průzkum okolí. A to už dnes, kdy hra vstupuje do předběžného přístupu v rámci Steam Early Access.