Masy sněhu budí obavy z rychlého tání, obce jsou na vodu připravené

Podle hydroložky Eugenie Hančarové z hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) může při souhře nepříznivých okolností na jaře docela snadno dojít ke katastrofální situaci.



„V tento moment je takový scénář možný v horských oblastech. V nížinách není tolik sněhu, ale to samozřejmě neznamená, že tam nemohou být povodně,“ vysvětluje Hančarová.

Ústav každé pondělí vypočítává množství vody ve sněhu. „Současná sněhová pokrývka by zřejmě na velkou povodeň nestačila. Ale není možné říct, co počasí ještě udělá. My pracujeme se současnými čísly a s předpovědí. Opravdu nevíme, jestli přijde rychlé oteplení nebo jestli bude sníh odtávat postupně,“ uklidňuje.

Jestli jsou ohroženy opět obce v Krkonoších, kde řádila velká voda před šesti lety, se prý odhaduje jen velmi těžko. „Není to jednoduchá otázka. Povodeň může být jen v některých místech. Teoreticky nejde říct, kde na jaře bude a nebude. Jisté však je, že právě obce v těchto oblastech jsou ohrožené nejvíc,“ míní Hančarová.

Obcím nezbývá než čekat

Právě před šesti lety zasáhly povodně několik obcí v Krkonoších a blízké okolí - Svobodu nad Úpou, Janské Lázně, Úpici, Horní Maršov nebo Rudník.

Všichni tam mají v živé paměti ulicemi se valící vodu nebo bahnem zaplavené domy. V malé obci Rudník na Trutnovsku začíná být opět živo. Sám starosta Aleš Maloch prý tolik sněhu pamatuje naposledy právě před ničivými povodněmi.

„Teď bude záležet, jak bude sníh odtávat. Pokud to bude postupně, řeka to pobere. Pokud to bude bleskové, uvidíme, co se stane,“ podotýká Maloch.



Podle něj je obec na případné povodně připravena lépe než před lety. „Nějaký krizový plán máme. Po zkušenosti, která nás postihla, jsme vyhloubili koryto řeky a k tomu máme nový výstražný systém. Samozřejmě nikdo neví, jak bude vypadat počasí na jaře. Musíme jen čekat,“ říká starosta.

Podobně letošní nadílku sněhu komentuje i starosta Horního Maršova Pavel Mrázek, který však prý z povodní strach nemá.

„Jsme na rozcestí několika řek, proto máme opatření, která by měla případným povodním zabránit. Vyhloubili jsme koryta řek a nainstalovali výstražný systém. Sněhu je dost, ale přirovnal bych to k normální zimě, které tady bývaly,“ uvedl Mrázek.

I sousední obec Svoboda nad Úpou se prý z poslední velké vody poučila.

„Udělali jsme všechno, co se dalo. Máme nové protipovodňové opatření a doufám, že kdyby náhodou něco přišlo, včas to zahlásí. Myslím, že se národnímu parku povedlo některé toky zregulovat a vyčistit. V tuto chvíli se toho nebojíme. Stejně jako okolní obce i my jsme se poučili,“ uvádí starosta Jiří Špetla. Prý však nechce nic zakřiknout. Obec po zkušenostech nechala podél toků vybudovat nové hlásiče.

Povodně v roce 2013 v Hostinném

VIDEO: Dramatické chvíle v Hostinné na Trutnovsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu



„Kdyby se něco dělo, mohli bychom to včas zachytit. Řeky jsou vyčištěné. Nemělo by se stát, že nám sem přitečou nečistoty. To, když se urve kus Černé hory a voda zeminu vezme s sebou, nedokáže ovlivnit nikdo. Může se to stát znovu a bude to úplně stejné,“ podotýká Špetla, ale připomíná, že současná opatření by mohla zabránit vylití řeky a vyplavení domů.

Les Království už hlásí plno

Podle mluvčí Povodí Labe Hany Bendové již některé vodní nádrže dosáhly takových zásob vody ze sněhu, že bude nutné přistoupit k jejich vyprazdňování. Například vodní nádrž Les Království u Dvora Králové je zcela naplněna.

„Musíme zajistit, aby nádrže při jarním tání maximálně plnily ochrannou funkci,“ informuje Bendová a předpovídá, že po jarním tání budou naplněné i další vodní toky. Zda hrozí povodně, prý nedokáže odhadnout ani Povodí Labe.

„Bude záležet na mnoha okolnostech, které nejde bohužel předpovědět. V ideálním případě sníh na jaře odtaje pozvolna. Pokud nastane jiná situace, budeme veřejnost informovat s předstihem,“ ujišťuje na závěr.