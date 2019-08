Do Hradce na CIAF přiletí akrobati z Francie, spitfire i dvouplošníky

Návštěvníci víkendových leteckých dnů se mohou těšit na aeroplány ve vzduchu i na zemi. Program CIAF bude při příznivém počasí opět po oba dny stejný, začne v 11 hodin dopoledne a skončí okolo 16. hodiny.

„Věřím, že letošní ročník bude vydařený. Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že by nám mohlo přát počasí. V minulých dvou ročnících vždy jeden den poměrně vydatně pršelo. Pokud bude hezky, očekáváme 30 až 50 tisíc diváků,“ říká pořadatel CIAF Aleš Cabicar.

Pro fanoušky letectví jsou připraveny například letové ukázky vrtulníků AH-1S Cobra či MD 500, dvouplošníků Bu-133 Jungmeister a C-104, stíhačky Spitfire nebo akrobatických skupin The Flying Bulls, Očovskí Bačovia nebo po čase znovu francouzský Breitling Jet Team.

„Jsem velmi rád, že po delší době si k nám najde cestu skupina Breitling Jet Team, která patří do světové akrobatické špičky a létá na českých proudových strojích L 39C Albatros. Do Hradce by měla přiletět v pátek mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne,“ upozorňuje Cabicar.

Před časem se objevily informace o tom, že skupina Breitling Jet Team bude letos pod současným názvem vystupovat naposledy. Společnost Breitling jí prý již neprodlouží sponzorskou smlouvu.

Podle Cabicara to však neznamená ukončení činnosti špičkových francouzských pilotů. „Tuto informaci nemám, ale myslím si, že je spíš otázkou, zda nebude létat na jiných strojích, což prý již delší dobu zvažuje. Diskutovalo se o přechodu na novější letouny z Aera Vodochody,“ uvádí.

Na programu je i průlet stíhaček JAS 39 Gripen či simulovaný souboj strojů Mig-15 a AH-1S Cobra.

„V programu bych vypíchl takové letouny, jako je Supermarine Spitfire, který bude pilotovat Angličan Stephen Stead. Divácky poutavé je vždy vystoupení ojedinělé skupiny Očovskí Bačovia na bezmotorových letounech L 13 Super Blaník ze Slovenska,“ zve Cabicar.

Stejně jako v minulých ročnících si návštěvníci leteckého dne budou moci zaplatit vyhlídkový let ve vrtulnících R22 a R44 Robinson.

Letošní program CIAF Přehlídka se koná v sobotu 31. srpna a neděli 1. září vždy od 11 do 16 hodin za dobrého počasí. Na letišti budou připraveny parkovací plochy. Lidé se mohou na CIAF dostat také autobusy městského dopravního podniku, který zajistí mimořádnou linku z terminálu na letiště a zpět. Zastávky budou mít na hlavním nádraží, u obchodního domu Atrium, Centrálu, muzea a magistrátu města. První spoj vyrazí od terminálu v 8:15, další budou následovat v půlhodinových intervalech až do 11:45. V opačném směru z letiště vyjede první spoj ve 14:30 a poslední v 17:30. Jednodenní vstupné přijde dospělé na 300 korun, držitelé průkazu ZTP a děti do 15 let budou mít vstup zdarma. Areál letiště bude otevřený od 8 do 17 hodin.

První letecký den předvedl před 109 roky Jan Kašpar

Návštěvníci přehlídky se mohou vydat i do dávné minulosti a časů, kdy se začala psát historie letectví u nás.

„Snažíme se v programu udělat průřez historií létání, takže bude představena i první replika letounu Blériot pana Kašpara, kterým přeletěl z Pardubic do Prahy,“ říká Cabicar.

Slavný Blériot XI mohli Hradečáci spatřit již 3. července roku 1910 za továrnou Petrof, kde inženýr Jan Kašpar předvedl veřejnou leteckou produkci.

První dvoukilometrový let absolvoval v sobotu 16. dubna 1910 v Pardubicích, kde 19. června téhož roku uspořádal první veřejné představení.

Hradec se stal teprve druhým městem, kde mohli do té doby nevídanou atrakci lidé sledovat.

Záběry z minulého ročníku CIAF: