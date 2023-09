Obec na Jičínsku je téměř rok bez pošty, službu Partner opakovaně odmítla

„Pošta byla tady za rohem, jak je to staveniště. Budovu koupil majitel stavební firmy a bude z toho dělat byty nebo apartmány. Kam ale lidé mají jezdit, když nemají auto? Já si už raději nechávám posílat balíky do Balíkovny, i když je to dražší,“ říká senior Jiří Šolc.

„Pošta nám chybí hodně, musíme jezdit až do Jičína. Já jsem tam za poslední rok musel mockrát. Většinou přijde dopis nebo balík, když jsem v práci. Je to problém, i když mám auto. Ale pro starší je to horší,“ přidává se Evžen Čeřovský.

Kvůli chybějící poště se obyvatelé Sobotky obrátili ke konkurenci. Z prodejny chovatelských potřeb u náměstí co chvíli vyjde zákazník s balíkem.

„Já jsem služby České pošty moc nevyužívala, ale babička tam chodila často. Myslím, že mladí s tím takový problém nemají, já používám Zásilkovnu a Balíkovnu,“ říká Lucie, která právě vyzvednutou zásilku vkládá do síťky pod kočárkem.

„Lidé, než aby jezdili do Jičína, raději přišli sem a založili si aplikaci Zásilkovny. Takových jsme tu měli už několik. Vždyť je to šílené. Já jsem do půl páté v práci a když mi přijde doporučený dopis, musím rychle do Jičína,“ říká Zlata Zímová ze Zverimexu, který přijímá a vydává balíky pro několik firem.

Výlet na celé odpoledne

Lidé ze Sobotky musí na poštu do 14 kilometrů vzdáleného Jičína, kde je pro 2,5tisícové město už od prosince ukládací pobočka. Kdo cestuje autobusem, musí počítat i se dvěma hodinami na vyzvednutí dopisu. Někteří si proto raději nechávají přeposílat zásilky do blízkých Libošovic nebo Dolního Bousova.

Přitom o nutnosti přestěhovat poštu se vědělo dlouho dopředu. Radnice státnímu podniku nabízela jiné prostory už v roce 2019, když se začalo mluvit o prodeji domu, v němž byla pošta v nájmu.

„Já jsem ho koupil před dvěma lety a když jsem dal poště výpověď, měli na stěhování rok,“ říká Petr Koťátko, který objekt koupil a nyní ho přestavuje. Jenže státní podnik původně do stěhování nechtěl investovat. Místo toho se snažil radnici vnutit partnerskou pobočku.

„Ta vlna byla velmi vehementní, ale my jsme to odmítli. Pošta Partner může dobře fungovat v malých obcích, kde přijde třeba sedm lidí za den, jako třetí čtvrtá pobočka ve velkých městech, ale ne jako hlavní pošta pro Sobotku. Pošta pak hledala to samé v soukromém sektoru a teprve když se nedařilo a byli opravdu vyhozeni, konečně s námi začali jednat o nájmu,“ popisuje historii víc než ročního vyjednávání starosta Sobotky Lubor Jenček (za TOP 09).

Definitivní podobu nájemní smlouvy pošta s městem uzavřela až letos v lednu, když byla sobotecká pobočka už přes měsíc zavřená. Další měsíce pak trvalo, než podnik získal stavební povolení k úpravám prostor v budově úřadu.

Když v červnu pošta vybrala stavební firmu, zjistila, že i nejlevnější nabídka byla o desítky procent vyšší než původní rozpočet na stěhování. A na radnici tak opět přistála žádost o zřízení Pošty Partner.

Práce začaly až nyní

„To jsme opět odmítli. Až v srpnu přišla zpráva, že jim navýšili rozpočet, a samotné práce fyzicky začaly 15. září,“ říká starosta.

Zástupci České pošty neodpověděli na dotaz, proč stěhování pobočky nepřipravili už v roční výpovědní lhůtě. Podle tiskového oddělení pošta žádné stížnosti klientů v této lokalitě neeviduje.

„Klienti mají po dobu uzavření pobočky v Sobotce k dispozici poštu Jičín 1 s otvírací dobou 8 až 18 hodin ve všední dny a sobotním provozem. Na tuto pobočku se mohou také předem objednat. Česká pošta obyvatelům Sobotky také vyšla vstříc vytvořením individuálního telefonního čísla, na kterém mohli řešit své požadavky,“ uvedl mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

Město nabízelo také prostory bývalé spořitelny, ale ty neměly bezbariérový přístup. Nová pobočka by se měla v přízemí městského úřadu otevřít 1. listopadu.