Sýkora: Není důvod, aby čeští hráči zůstávali v Rusku. Svaz měl reagovat dřív

Co si myslíte o rozhodnutí svazu? Souhlasíte s ním?

Souhlasím, je potřeba ukázat trochu charakter. Nevidím důvod, aby tam čeští hráči byli.

Proč?

Beru to z globálního hlediska. Rusko vyprovokovalo válku, lže a je na něj potřeba po všech stranách tlačit. Z vlastní zkušenosti vím, že hokej je velkou oblibou Rusů a Bělorusů, však ho milují i Putin s Lukašenkem. A nehledě na to, že stejný krok učinili také Švédové a Finové, celá situace by jinak vyvolávala dojem, že se nic neděje. Oni si tam jen trošku zaválčí s Ukrajinou a vše bude jako dřív. To prostě nejde.

Právě Finsko se Švédskem se k vyřazení hráčů, kteří působí v Rusku, z reprezentace odhodlalo ještě před květnovým mistrovstvím světa. Měl i český svaz reagovat dřív?

Měl. Možná to zdržení u nás souviselo i se změnami ve vedení, kdy předsedu Tomáše Krále střídal Alois Hadamczik. Každopádně ten krok měl určitě přijít dřív.

Vnímáte v nějakém ohledu rozhodnutí jako složité? Že by i třeba z tohoto důvodu trvalo svazu déle...

Nevidím to jako obtížné rozhodnutí. Mělo se reagovat hned, aby bylo jasno, abychom ukázali, že nesouhlasíme ani s počínáním Ruska a Běloruska, ani aby tam naši hráči chodili hrát.

Bývalý český brankář Dominik Hašek pak uváděl, že mu od Českého hokeje chybí i odůvodnění, proč hráčům zakazuje reprezentovat, a považuje takové jednání za neprofesionální. Jeho vyjádření rozumíte?

Přesně jsem rozhodnutí svazu nečetl, takže se mi to těžko říká... Dominikovi ale v jeho projevech věřím.

Obecně s ním souzníte s jeho vystupováním proti Rusku?

Souzním, nedávno mě nadzvedla i reakce dvou ruských hráčů Kamenského a Koževnikova, kteří se dohadovali, jestli je Hašek malý, nebo velký fašista. Četl jsem i Dominikovy odpovědi na otázky ruského novináře a měl jsem pocit, že přesně vystihují to, co si myslím já.

Vy sám jste také rázný v postupech proti Rusku, souhlasil jste i s vyloučením ruských a běloruských tenistů z Wimbledonu.

Souhlasil jsem, ale je to strašně ožehavé. Myslím si, že je potřeba dát Rusku vědět, že problém prostupuje nejen k vojákům, ale i přes sportovce celou společností. Nicméně je složité říct, jestli se mají, nebo nemají účastnit. Jsem zvědavý a čekám, jak budou reagovat v NHL...

Jak by podle vás měli situaci s ruskými a běloruskými hokejisty řešit?

Nedávno jsem o tom přemýšlel a... Já bych je asi všechny poslal domů. Pořád je to válka u nás v Evropě, na kterou se musí reagovat. Nejde okolo toho jen tak chodit.