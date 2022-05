V kabině je vítězná nálada. Jiříček má kuráž, chválí kouč Jalonen

České hry jste ovládli, panuje spokojenost?

Ano. Proti Rakousku šlo o to, abychom našli dostatek energie. To se nám povedlo po druhé třetině. Líbilo se mi, jak kluci odehráli těch posledních dvacet minut, měli jsme lepší speciální formace na přesilovkách i oslabeních. To byl klíč k vítězství.

Škrty a příchody K reprezentaci se připojí nově povolaní obránci Tomáš Kundrátek, David Musil a Michal Moravčík a útočník Filip Chlapík. Tým naopak opouští brankář Petr Kváča, obránci Lukáš Kaňák, Vojtěch Budík, Richard Nedomlel, Jakub Jeřábek a Libor Šulák a útočníci Pavel Kousal, Jan Hladoník, Petr Fridrich, Patrik Zdráhal, Adam Klapka a Ondřej Beránek.

Co 18letý obránce David Jiříček, posílil svou pozici?

Odvádí svou práci vážně dobře. Moc se mi líbí, jak hraje. Má kuráž a k tomu navíc také všechny předpoklady a nástroje (Jiříček také v přípravě na šampionát pokračuje).

Co vám zápasy v Ostravě napověděly o hráčích, kteří bojují o mistrovství?

Švédové dokázali porazit Finy, přitom proti nám se z nějakého důvodu nedostali na svou obvyklou úroveň. Tenhle turnaj pro nás byl výborným testem. Po Finech a Švédech byli Rakušani úplně odlišní. Na všechny tři každopádně narazíme v Tampere (úsměv). Celkově vzato mě výkony hráčů i výsledky potěšily. Vyhráváme, roste sebevědomí a v kabině je vítězná nálada.

Zaujal vás konkrétně nějaký hráč?

Těch bylo spousta, o nikom nemůžu říct, že by se mu turnaj nepovedl, ale konkrétní být nemohu (rozhovor probíhal ještě před nedělními škrty).

Cítíte, že hráči vašemu systému čím dál víc věří?

Máme za sebou několik týdnů, tak dlouho obvykle trvá, než se vám podaří být na stejné stránce s hráči. Nejdůležitější věcí na tom pak je, že už o tom ti hráči nijak nepřemýšlí. V zápasech s Finy a Švédy nám ten plán fungoval, proti Rakousku jsme hráli velmi dobře tu třetí třetinu.