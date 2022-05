Hokejisty doplní čtyři extraligoví finalisté. Končí Šulák i Jeřábek

„Jsme domluveni, že by všichni měli zasáhnout, stejně jako posily z NHL, už do našich zápasů ve Stockholmu,“ řekl generální manažer českého výběru Petr Nedvěd. „Oslovili jsme i Vladimíra Sobotku, který se ale omluvil kvůli zraněnému zápěstí, s nímž dohrával finále play off,“ dodal.

Pod dvanáctku hráčů, kterou trenér Jalonen vyškrtal, spadá vcelku podle očekávání kvarteto mladých extraligových útočníků: Petr Fridrich z Vítkovic, Adam Klapka z Liberce, Pavel Kousal z Mladé Boleslavi a Jan Hladonik z Karlových Varů.

Domů zamíří také litvínovský forvard Patrik Zdráhal a jeden z tria karlovarských útočníků – Ondřej Beránek.

Z obránců přípravu opouští plzeňské obranné duo Vojtěch Budík, Lukáš Kaňák a také hradecký bek Richard Nedomlel.

Největším překvapením je asi vyřazení dvou defenzivních jmen působících v KHL – Jakuba Jeřábka ze Spartaku Moskva a Libora Šuláka z Vladivostoku.

Ke škrtům došlo vzdor zdařilému představení na Českých hokejových hrách, na nichž domácí výběr obhájil celkové vítězství.

„Bylo to pro nás hodně těžké rozhodování. Zvláště po tak povedeném turnaji v Ostravě. Ale i to k hokeji patří. Všem dvanácti hráčům moc děkujeme za to, jak všechny tréninky a zápasy odmakali,“ řekl Nedvěd a doplnil, že z důvodu zranění se k týmu nepřipojí dříve avizovaný Ronald Knot.

V mužstvu naopak setrvávají Jakub Krejčík z Dinama Minsk a Michal Jordán z Chabarovsku.

Už během sobotního duelu se Švédskem Nedvěd oznámil příchod sedmi hráčů z NHL, jmenovitě Tomáše Hertla s Radkem Šimkem (oba San Jose), Filipa Hronka s Jakubem Vránou (Detroit), Karla Vejmelky s Dmitrijem Jaškinem (Arizona) a Dominika Simona (Anaheim).

Na soupisce národního týmu po posledních změnách figurují 3 brankáři, 10 obránců a 16 útočníků.

Národní tým čekají před květnovým šampionátem v Tampere ještě Švédské hokejové hry – poslední podnik v rámci Euro Hockey Tour. Nejprve se ve čtvrtek 5. května střetne se Švédskem (19:00) a pak o víkendu s Finskem (sobota, 12:00) a se Švýcarskem (neděle, 12:00).

Mistrovství světa odstartuje v pátek 13. května a Češi jej zahájí o den později soubojem s Velkou Británií.